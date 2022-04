Philipp Geist: Ein Pionier der Lichtkunst

Weilheim/Berlin – Seit über 20 Jahren lebt Philipp Geist in Berlin. Aufgewachsen ist der international erfolgreiche Lichtkünstler aber in Weilheim. Gerne kommt er immer wieder in seine alte Heimat. Für diesen Herbst ist dort wieder ein großes Lichtkunstfestival geplant.



„Ich möchte Fassaden und Räume in Bewegung setzen“, sagt Geist, wenn er seine Arbeit beschreibt. Ob verschiedene Spielarten von Licht, Foto- oder Videoprojektionen, „ich sehe mich immer als Maler“, erklärt der 46-Jährige, der im nordrhein-westfälischen Witten geboren wurde. Bereits als Jugendlicher experimentierte er mit Malerei. Damals noch mit dem Pinsel statt mit Licht.



Kurz darauf begann er, sich auch für Fotografie zu interessieren, erste Ausstellungen in Weilheim folgten. Immer mehr begeisterten ihn die Möglichkeiten audiovisueller Darstellungsformen und die damit verbundene Kooperation mit Musikern. Diese Leidenschaft verfolgte er in Berlin, wohin er 1999 zog, weiter. „Ich war dort einer der Ersten in diesem Bereich“, erinnert sich Geist zurück.



2005 kam dem Künstler erstmals die Idee, Fassaden zu bestrahlen. Schnell machte er sich mit dieser außergewöhnlichen Spielart der Malerei einen Namen. Zu seinen bisherigen Lieblingswerken zählen die Bestrahlung der Cristo-Statue und einer Favela in Rio de Janeiro, eine Lichtinstallation am Azadi Tower in Teheran und ein Projekt in Jerusalem. „Es ist toll, wie man mit Kunst ganz verschiedene Menschen verbinden kann“, findet Geist, der bei seinem Schaffen Wert auf das Überwinden sozialer Grenzen sowie die weltpolitische Einordnung und Zusammenhänge legt: „Es hängt immer von dem Kontext ab, was ich mache.“ So verwundert es auch nicht, dass eines seiner jüngsten Projekte in der Augustinerkirche zu Erfurt den Krieg in der Ukraine thematisierte.



Doch nicht nur große architektonische Gebilde verwandelt Geist in Kunstwerke. „Manchmal ist es auch nur ein Laternenpfosten.“ Diese kleineren Vorhaben, die er „hidden places“ nennt, fotografiert er dann aus allen möglichen Blickwinkeln. „Da wundern sich die Leute, die vorbeigehen, manchmal schon, was ich da mache“, sagt er und lacht. Die entstandenen Fotos wiederum dienen dem Künstler als Grundlage für weitere Bilder, die in seinem Atelier entstehen. In seinem ganz eigenen Stil übermalt er Drucke der Fotos mit Farbe und kann so flüchtigen Momenten etwas Bleibendes verleihen. „Es geht darum, die Idee weiterzuentwickeln.“



Seine Livedarbietungen liebt Geist ebenfalls. „Man schafft einen Dialog mit den Menschen, der Architektur, der Umgebung“, schwärmt er. Dabei beobachtet er gerne die Reaktionen der Anwesenden und genießt das Zusammenspiel mit dem öffentlichen Raum. Manche Leute würden wie gebannt stehen bleiben, einige zu tanzen beginnen, andere in den abenteuerlichsten Positionen versuchen, alles auf Fotos festzuhalten. „Interaktion ist absolut gewünscht“, ermutigt Geist. Das gilt auch für das Lichtkunstfestival, das am 14. und 15. Oktober in Weilheim zum dritten Mal stattfindet.



„Mir liegt sehr viel an dem Festival“, freut sich Geist auf die Veranstaltung. „Wir wollen Impulse setzen für die Region“, verrät er, dass es drei große Außeninstallationen geben wird. Wo genau, das bleibt bisher aber noch ein Geheimnis. Fest steht jedoch, dass die Zentrale im Stadttheater eingerichtet wird, in dem auch Vorträge abgehalten werden.



„Mich reizen spannende Konstellationen an neuen Orten. Orte, an die man nicht richtig denkt“, sieht er das Potenzial für seine Kunst – sei es in Weilheim als auch in der ganzen Welt – abseits der offensichtlichen Möglichkeiten. „Es können Orte sein, die eigentlich nicht relevant sind.“



Trotz seiner Prominenz ist Geist bescheiden geblieben. Er kocht gerne für seine Familie, spielt Tischtennis, verbringt Zeit in der Natur und besucht gerne Kinovorstellungen oder Konzerte. In den Vordergrund drängt er sich dabei nie. Und so können auch die Weilheimer ihn im Oktober erleben: Als kreativer Kopf von etwas Großem; im Hintergrund und dennoch präsent durch das, was er erschafft.

