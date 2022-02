Bessere Möglichkeiten

Weilheimer Moos soll untersucht werden

Von: Stephanie Novy

Auch die Schutzgemeinschaft Weilheimer Moos gab eine schriftliche Stellungnahme zur Thematik ab. © SGW

Weilheim – Dass Moore ein echtes Plus für den Klimaschutz sein können, ist unbestritten. Doch das geht nur, wenn sie auch intakt sind. Das Weilheimer Moos wieder auf Vordermann zu bringen, ist gar nicht so einfach – und vor allem zeitintensiv. Im Klimaausschuss der Stadt hat man jüngst Lösungswege debattiert.

Grund für den Tagesordnungspunkt war eine Anfrage der BfW-Fraktion. Dr. Claus Reindl bat darin die Verwaltung der Stadt zu überprüfen, „ob städtische oder private Flächen im Weilheimer Moos für den Anbau von Paludikulturen in Frage kommen“. Damit ist die landwirtschaftliche Nutzung von nassen oder wiedervernässten Moorböden gemeint.

Zu diesem Thema wurde die Landschaftsökologin Cornelia Siuda zur Sitzung eingeladen. Sie beschäftigt sich seit 1986 mit Mooren und ist quasi „im Thema versumpft“, wie sie selbst bei der Sitzung sagte. Siuda hielt einen ausführlichen Vortrag, bei dem auch nochmal klar wurde, warum es wichtig ist, Moore zu pflegen. Sind sie intakt, das heißt nass genug, speichern sie große Mengen an CO2 und auch Wasser. Sie dienen damit quasi als natürlicher Hochwasserschutz bei starken Regenfällen. Zudem sind Moore die Heimat unzähliger teils seltener Tier- und Pflanzenarten.



Wenn die Moore allerdings zu trocken werden, wird das gespeicherte CO2 wieder freigegeben – genauso wie Lachgas, das sich ebenfalls negativ auf das Klima auswirkt.



Es spricht also viel für eine Renaturierung. Doch so einfach ist es nicht, wie in der Sitzung deutlich wurde. Denn im Weilheimer Moos wird – wenn auch in geringem Maße – Torfabbau betrieben. Und dafür brauchen die Landwirte trockene Böden. Es scheint so, als stünden sich Klimaschutz und landwirtschaftliche Interessen gegenüber. Doch hier kommt die Anfrage der BfW ins Spiel. Paludikulturen haben nämlich das Potential beides zu vereinen. Der Boden würde dabei wieder verwässert. „Ein Grundwasserspielgel bis knapp unter Geländekante“ werde dafür angestrebt, wie Landschaftsökologin Siuda ausführte. Gleichzeitig könnten die Flächen weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Aber eben nicht mehr durch Torfabbau. Stattdessen spricht Siuda von der Mahd, die sich zum Beispiel als Pferdeheu verkaufen ließe. Je nach Paludikultur könnten auch dort wachsende Rohrkolben oder Gräser „geerntet“ werden, um sie für Dämmplatten zu nutzen.

Ebenso wäre denkbar, und das stellte Siuda als aussichtsreichste Möglichkeit vor, eine „extensive Beweidung mit robusten Rindern“ bei einer Paludikultur durchzuführen. Geeignet wären zum Beispiel Hochlandrinder.



Klingt eigentlich alles nach einem guten Kompromiss. Doch so einfach ist es nicht. Um eine Paludikultur anlegen zu können, müssen etliche Voraussetzungen stimmen. Im Weilheimer Moos, so die Expertin, gebe es „ein sehr differenziertes Bild des Status Quo“, was die vorhandenen Strukturen wie etwa das Relief des Mooses oder auch das Grabennetz angeht. Siuda sagte deshalb klar: „Überall werden wir keine Paludikultur hinbekommen.“ Soll heißen, nur auf Teilflächen wäre dies möglich.



Abgesehen davon – und das scheint sogar das größte Problem zu sein – gibt es auch eigentumsrechtliche Fragen, die geklärt werden müssen. Viele Teilflächen gehören Privatleuten. Paludikulturen machen aber nur Sinn, wenn sie auf größeren zusammenhängenden Flächen entstehen. Optimalerweise würde die Stadt die einzelnen Grundstücke kaufen. Dafür bräuchte es „jemanden, der mit den Leuten redet“. Man wolle ja niemanden enteignen, sondern stattdessen die Eigentümer mit der „Kraft der Argumente“ umstimmen, so Siuda.

Auch die Schutzgemeinschaft Weilheimer Moos gab im Vorfeld der Sitzung eine schriftliche Stellungnahme ab. Sie weist unter anderem darauf hin, dass im Bereich des Bebauungsplanes für das Weilheimer Moos ein Grünland-Umbruchsverbot gilt und daher eine ackerbauliche Nutzung durch Paludikulturen ohne eine Bebauungsplanänderung nicht möglich sei.



Die Schutzgemeinschaft schlägt zudem vor, dass eine energetische Verwertung der im Weilheimer Moos anfallenden Biomasse in Form von Schnittgut eine sinnvollere und naturverträglichere Nutzung wäre, als der Anbau von Paludikulturen. Diese Art der Nutzung wäre aber derzeit noch mit finanziellen Hürden für die Landwirte, die im Vertragsnaturschutzprogramm wirtschaften, verbunden.



Um die klimaschädliche Auswirkung des Moors zu reduzieren und den Wasserstand im Weilheimer Moos zu erhöhen, schlägt die Schutzgemeinschaft ein Flurbereinigungsverfahren vor. Dadurch soll sich die Vernässung auf die bislang schon naturnahen Bereiche konzentrieren. Nur dort könnte der Wasserstand dann flächendeckend auf die für Natur- und Klimaschutzzwecke erforderlichen circa zehn bis 30 Zentimeter Flurabstand aufgestaut werden. Die Stadt könnte ein solches Flurbereinigungsverfahren anstoßen.



Trotz der Schwierigkeiten – Siuda führte schriftlich noch einige andere Punkte auf, die berücksichtigt werden müssen – schien im Gremium aber zunächst keine große Abneigung gegenüber so einem Projekts zu bestehen. Lediglich Franz Andrä (CSU), der wie er selbst sagte „aus Sicht der Landwirtschaft“ spreche, brachte seine Skepsis zum Ausdruck. Unter anderem meinte er, dass es keine Geräte gäbe, mit denen man die Flächen bei hohem Wasserstand bewirtschaften könne. Die seien zu schwer und daher nicht praktikabel. Zudem betonte er, dass es Menschen gebe, die vom Torfabbau leben würden. Das sei deren „Existenzgrundlage“.



Siuda entgegnete, dass es sicherlich leichtere Geräte gebe. Zumal, wenn auf eine Beweidung gesetzt werde, gar keine Gerätschaften mehr nötig seien. Zum Thema Torfabbau sagte sie, dass dadurch auf Dauer „die Flächen unbrauchbar werden“. „Das kann nicht unsere Perspektive sein.“ Zudem bezweifelte sie die Wirtschaftlichkeit: „So wie jetzt gearbeitet wird, ist es sicher nicht das tolle Geschäft.“ Die Methoden des Torfabbaus im Weilheimer Moos lägen unter dem heutigen Standard.



Gegen diese Form der Bewirtschaftung spricht auch der Klimaschutz-Aspekt. Prof. Dr. Stefan Emeis (Grüne) kündigte an, dass seine Fraktion einen Antrag auf Beendigung des Torfabbaus vorbereiten würde. Denn, so rechnete er vor, würde der Torfabbau auf Weilheimer Flur jährlich so viel CO2 freisetzen wie etwa 1 200 bis 1 600 Bürger. Bürgermeister Markus Loth (BfW) erläuterte, dass man mit den betroffenen Landwirten bereits im Gespräch sei, um eine Lösung zu finden.



Siuda schlug dem Klimaausschuss vor, mit einem Gutachten das Weilheimer Moos und auch das Schwattachfilz untersuchen zu lassen: Wasserhaushalt und Grundwasserstände, Torfarten, Torfmächtigkeit – all dies sollte untersucht werden. Erste Ergebnisse könnten in zwei Jahren vorliegen. Die Klimaschutzmanagerin der Stadt Weilheim Katharina Segerer schloss dem noch an, dass man mit dem Landratsamt Gespräche führe, um „eine gemeinsame Strategie“ zu entwickeln.

Die Ausschussmitglieder stimmten unisono dafür, ein Gutachten über den Ist-Zustand in Auftrag zu geben. Mit Hilfe der Ergebnisse kann dann überprüft werden, ob eine Paludikultur infrage kommt.

