Einige Mitglieder der Gruppe bei einem Sommerfest. © Privat

Weilheim – Betroffene von Multipler Sklerose werden nach ihrer Diagnose häufig mit einer zunächst beängstigenden und vor allem unvorhersehbaren Situation konfrontiert. Eine Selbsthilfegruppe kann dabei helfen, mit dieser Nachricht umzugehen.

Multiple Sklerose oder MS ist unheilbar, kann bei allen Menschen jeden Alters und jeder Gesellschaftsgruppe auftreten und nimmt zudem ganz unterschiedliche Verläufe. Es ist eine chronische Erkrankung des Nervensystems, bei der die eigenen Immunzellen die Nervenbahnen des Gehirns zerstören. Taubheits- oder Schweregefühl in den Gliedmaßen, Geh-, Seh-, Gedächtnis- und Gleichgewichtsstörung oder Artikulationsschwierigkeiten können die Folge sein. MS kann daher das gesamte Leben negativ beeinflussen, insbesondere das Berufsleben, denn nicht alle Tätigkeiten können aufgrund einiger Symptome ausgeführt werden. Dabei treten die Symptome oftmals in Schüben auf. Die Erkrankung äußert sich bei jedem Betroffenen sehr individuell. Keine MS gleicht daher der anderen und die Ursachen für diese Krankheit sind nicht bekannt.

Carl Ritter ist selbst von der Krankheit betroffen und hat nach seiner Diagnose Hilfe bei der MS-Selbsthilfegruppe Weilheim gesucht, die er nun seit 2017 auch leitet. „Ich will diese Hilfe weitergeben“, gibt Ritter seine Motivation wieder. Die Gruppe existiert bereits seit 40 Jahren unter der Dachorganisation DMSG und setzt sich sowohl aus Betroffenen als auch Angehörigen zusammen. „Die Krankheit überrumpelt einen und zunächst fühlt man sich hilflos. Man muss sich und sein Leben neu strukturieren. Daher ist die Gruppe so wichtig und wertvoll“, erklärt Ritter.



Die Selbsthilfegruppe will den Mitgliedern in erster Linie Mut machen und sie bei alltäglichen Problemen im Leben unterstützen. Denn viele MS-Erkrankte seien zunächst in einer eigenen Welt gefangen. Für viele sei die Selbsthilfegruppe auch die einzige Möglichkeit für soziale Kontakte, so Ritter. Durch das Gefühl von Gemeinschaft, Geselligkeit und auch den Erfahrungsaustausch bilden die Mitglieder eine Einheit und unterstützen sich gegenseitig. Wichtig ist auch die Unterstützung der Mitglieder bei bürokratischen Hürden bei Ämtern und die Vermittlung von Beratungs- oder Anlaufstellen. Daneben ist der Stammtisch auch eine psychische Stütze. Denn eine Begleiterkrankung von MS können Depressionen sein.



Die Weilheimer MS-Selbsthilfegruppe trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat. Einen festen Raum hat sie nicht. Die Treffen finden in Gaststätten in Weilheim und näherer Umgebung statt. Das erweist sich häufig als Problem, da Barrierefreiheit zwingend erforderlich ist und nicht viele Gaststätten das bieten können. Neben den Treffen unternimmt die Gruppe auch Ausflüge und kreiert gemeinsame Momente, beispielsweise bei Sommerfesten. Fachtagungen und Seminare, Gruppenvorstellungen auf lokalen Messen und bei Veranstaltungen der örtlichen Ämter gehören ebenfalls zum Programm. Die Gruppe bemüht sich im Landkreis besonders darum, gemeinsam Fachvorträge zu gestalten. Doch alles, was über den Landkreis hinausginge, wäre sowohl finanziell als auch organisatorisch schwierig, erklärt Ritter. Denn das Ganze wird durch Spenden ermöglicht.



Derzeit hat die MS-Selbsthilfegruppe Weilheim 30 Mitglieder. „Mehrheitlich sind es ältere Personen. Die jungen Menschen suchen sich häufig online Hilfe“, erläutert Ritter. Zwar verteilt die Gruppe Flyer und ist auch in einem Register des Landratsamts zu finden, dennoch stoßen wenig junge Menschen dazu. Dies soll sich durch eine eigene Homepage ändern, unter welcher bald genauere Informationen über die MS-Selbsthilfegruppe in Weilheim und ihre Treffen zu finden sein werden.

Hilfesuchende oder Interessierte können sich auch außerhalb der Treffen an die erste Gruppenleitung Carl Ritter unter Tel. 0881/69751 oder 015165135222, Mail: ritter@t-online.de wenden oder an die zweite Gruppenleitung Waltraud Höck unter Tel. 0881/12888311, 01757210771, Mail: hoeck-waltraud@kabelmail.de.

Wer die Gruppe gern finanziell unterstützen möchte, kann dies über das Spendenkonto der Selbsthilfegruppe Weilheim tun mit der IBAN DE49 7035 1030 0009 0782 70, Sparkasse Oberland.

