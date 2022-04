Naschinseln in Weilheim

Hinten v. li.: Gregor Leischig und Sebastian Soyer (beide Stadtwerke). Mitte v. li.: Heiner Putzier (Agenda 21), Angelika Flock, Alfred Honisch, Marion Lunz-Schmieder (alle drei Stadträte). Vorne v. li.: Katharina Segerer (Klimaschutzmanagerin der Stadt Weilheim). © Stadt Weilheim

Weilheim – Die Stadt Weilheim präsentiert sich bald quasi zum Anbeißen: Die CSU-Fraktion hatte im vergangenen Jahr das Projekt der „Naschgärten“ angestoßen. „Zur Schaffung eines dynamischen, öffentlichen Ökosystems, dass das Bewusstsein für die Natur bei Jung und Alt schärft“,wie es in dem Antrag heißt.

Mit Hilfe der „Naschgärten“ soll ein Raum geschaffen werden, der die Natur begreiflich macht und zum Erhalt der biologischen Vielfalt in der Stadt beiträgt. Denn Beeren schmecken nicht nur gut, sie leisten auch einen wichtigen Beitrag zu Gesundheitsförderung, und die Sträucher und Bäume bieten auch den Insekten ein artgerechtes Zuhause.

An verschiedenen Orten im Stadtgebiet entstehen jetzt „Naschinseln“, an denen sich die Bürger*innen bedienen können. Am Riß, am Maibaumpark und an der neuen Bushaltestelle am Unteren Graben werden die Weilheimer bald die Möglichkeit haben, dem heimischen Obst beim Wachsen zuschauen zu können und im Sommer beziehungsweise Herbst dann auch ein paar Beeren oder einen Apfel zu pflücken. Vor Kurzem wurden von den Grünpflegern der Stadtwerke, die auch die Pflege übernehmen, zusammen mit den Stadträten Angelika Flock, Marion Lunz-Schmieder und Alfred Honisch die ersten Beerensträucher (verschieden Sorten Johannisbeeren und Stachelbeeren, Maibeere, Aroniabeere) sowie ein Apfel- , ein Birnen- und ein Zwetschgenbaum gepflanzt. Zuvor hatte der gesamte Stadtrat mit seiner Pflanzaktion des Apfelbaumes Roter Weilheimer (wir berichteten) für die Bürger einen Beitrag zur „Essbaren Stadt“ geleistet.



Ende April folgt dann die nächste Aktion, die den Weilheimern den heimischen Lebensmittelanbau näher bringen soll. Zusätzlich zu den oben beschriebenen „Naschinseln“ sollen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet und an der Ammer auch „Genussinseln“ entstehen. Dazu wird die Arbeitsgruppe „Lebensmittel und Essen“ der Weilheimer Agenda 21 unter der Federführung von Heiner Putzier zusammen mit Schulklassen des Weilheimer Gymnasiums und der Mittelschule Hochbeete aufstellen und bepflanzen. Auch die Pflanzpyramiden am Kirchplatz sollen mit Kräutern bestückt werden. Die Bürger sind eingeladen, sich die Projekte anzusehen, sich um die Pflanzen zu kümmern oder im Sommer einfach nur zum Ernten vorbeizuschauen.

Von Kreisbote