Der internationale Weilheimer Orgelsommer ist eröffnet

Von: Stephanie Novy

Martin Kovarik spielte in der Apostelkirche. © Novy

Weilheim – Durch drei Jahrhunderte führte das Eröffnungskonzert des Internationalen Weilheimer Orgelsommers am vergangenen Wochenende. Ein würdiger Auftakt der alljährlichen Konzertreihe.

Für den Abend konnte der Schweizer Martin Kovarik gewonnen werden. Der ursprünglich in Nový Jicín (Tschechien) geborene Sohn des berühmten Chordirigent Vladimir Kovarik begann mit sieben Jahren das Klavierspielen. Im Alter von 15 Jahren kam das Orgelspiel hinzu. Er genoss unter anderem ein Privatstudium bei dem bekannten Komponisten und Organisten Jean Guillou in Paris.

Nachdem Kovarik in vielen Ländern Europas aufgetreten ist, hat es ihn nun für den Auftakt des Orgelsommers nach Weilheim verschlagen. Mit der Sinfonia aus der Kantate „Wir danken dir, Gott, wir danken dir“ von Johann Sebastian Bach schaffte der Organist einen feierlichen Einstieg in den Abend. Freudige Töne schallten durch die Apostelkirche, die aufgrund des schlechten Zustandes der Orgel in Mariä Himmelfahrt als Veranstaltungsort diente.



Mit der Ouvertüre zur Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber änderte sich die Atmosphäre schlagartig. Dunkel und finster waren die Töne, die einen in den Wald führten. Dann lichtete sich die Stimmung. Wo im Original Hörner das Symbol für Jagd und Wald bilden, war an diesem Abend nur die Orgel zu hören. Und dennoch schaffte es Kovarik mit seiner eigenen Transkription vor dem geistigen Auge einen Wald mit mächtigen Bäumen und Lichtungen erscheinen zu lassen.



Mit „Säya (Der blaue Vogel)“ erinnerte Kovarik im Anschluss an seinen ehemaligen Lehrer Guillou. Dieser hatte die Tondichtung über ein koreanisches Volkslied 1993 komponiert. Fast war es so, als ob tatsächlich Vogelgezwitscher aus der Orgel zu kommen schien. Kovarik ließ mit seinem Spiel den blauen Vogel durch die Apostelkirche gleiten bevor er „Hallelujah“ von Georg Friedrich Händel erklingen ließ. Danach folgte der stimmungsvolle Abschluss des Abends mit „Les Préludes“ von Franz Liszt. Das heißt, eigentlich sollte das der Abschluss sein. Aber Kovarik ließ sich noch zu einer improvisierten Zugabe hinreißen.



Die weiteren Konzerte sind am Samstag, 9. Juli, um 11.15 Uhr (Schlagzeuger und Percussionist Magnus Dauner mit seinem Ensemble) sowie am Samstag, 17. September, ebenfalls um 11.15 Uhr (Motto: „Very British“). Beide Konzerte finden in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt. Der Eintritt ist jeweils frei, um Spenden für die neue Orgel wird gebeten.

