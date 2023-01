Weilheimer Skulpturenweg soll im Oktober eröffnet werden

Von: Mihriban Dincel

Freuen sich auf das künstlerische Angebot (v. li.): Christian Bolley (zweiter Vorsitzender des Kunstforums), Ragnhild Thieler, Wolf Schindler, Jutta Liebmann (Leitung des Amtes für Standortförderung, Kultur und Tourismus), Klaus Gast, Angelika Flock, Marion Lunz-Schmieder, Markus Loth und Andrea Kreipe. (Nicht auf dem Bild) Christine Fremmer und Stefan König. © Dincel

Weilheim – Ein Spaziergang durch die Innenstadt und durch die Au. Auf dem Weg dorthin begegnen Spaziergänger verschiedenen Skulpturen bayerischer Künstler und Künstlerinnen. Das soll für den Skulpturenweg in Weilheim verwirklicht werden, der voraussichtlich am 3. Oktober dieses Jahres eröffnet wird.

Initiatorinnen des Projekts sind Stadträtin Marion Lunz-Schmieder und Angelika Flock, Zweite Bürgermeisterin. Lunz-Schmieder bedauerte in einem Pressegespräch, dass es in Weilheim keine Verbindung zwischen Innenstadt und Au gibt. Das habe man schon lange ändern wollen und daher den Skulpturenweg initiiert. Die Idee: Auf dem Weg von einem zum anderen Weilheimer Ort sollen an verschiedenen Stationen Skulpturen aufgestellt werden.

Neben der Verbindung von Kunst und Natur, ginge es darum, „örtliche Kunstschaffende zu fördern“ und die Stadt Weilheim für den Tourismus noch attraktiver zu gestalten. Das Weilheimer Kunstforum zeigte sich von der Idee begeistert und konnte als Veranstalter gewonnen werden. Projektleiterin Andrea Kreipe, Bildhauerin und Kunstforum-Mitglied, möchte mit diesem Weg eine Diskussion und Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst erreichen.



Ein Projektteam bestehend aus Stefan König (erster Vorsitzender des Kunstforums), Christine Fremmer, (Kunstforum und Steuerberaterin), Ragnhild Thieler (Stadträtin und Kulturreferentin), Klaus Gast (Kreisheimatpfleger und Stadtrat) sowie Flock und Lunz-Schmieder, unterstützt Kreipe bei diesem Vorhaben.



Insgesamt zehn professionell Kunstschaffende mit Sitz in Bayern erhalten die Möglichkeit, ihre Werke am Skulpturenweg auszustellen. Das Werk bleibt Eigentum des Künstlers, wird jedoch für die Dauer von zwei bis drei Jahren für dieses Projekt zur Verfügung gestellt. Als finanzielle Unterstützung für ihre Arbeit erhalten die Künstler 4 300 Euro – was laut Kreipe in erster Linie die Materialkosten decke.



Um einen Bezug zu Weilheim zu schaffen, legte das Projektteam Themenkreise für die Arbeiten fest. Diese lauten: Die Stadt Weilheim und ihre Geschichte, Bürgerpark Au, Aubad, Wasser, die Ammer, Holztrift an der Ammer.



Auf die Themen Aubad und Bürgerpark Au ging Gast näher ein. Er sprach über die Entstehung des Aubads und das heute nur noch der „Badweg“ daran erinnere. Entstanden im Jahr 1870 wurde der Park künstlich angelegt. „Das Gelände ist sozusagen ein Gesamtkunstwerk aus Natur, Kultur und Sport“, erläuterte der Kreisheimatpfleger.



Ausgewählt werden die Künstler von einer fünfköpfigen Jury mit Ilse Bill, Marinus Wirtl und Josef Lang (alle drei akademische Bildhauer), Wolf Schindler (Kunstforum-Gründer) sowie Stadträtin Marion Lunz-Schmieder. Schindler war erfreut, dass die Idee unter dem Dach der Stadt Weilheim verwirklicht wird. Dadurch käme es zur „zufälligen Begegnung mit Kunst“. „Es ist ein schönes Projekt, das uns fordern wird“, gestand er.



Die einzelnen Aufstellungsorte sollen am mittleren Graben über den Marienplatz an der Engelssäule entlang der Musikschule und von dort aus zum Bürgerpark in der Au führen. Die genaue Strecke steht laut Kreipe jedoch noch nicht fest. Das Amt für Standortförderung, Kultur und Tourismus wird einen Flyer erstellen, der die endgültige Route sowie andere Informationen zum Projekt enthält.



„Dieses Projekt ist nichts alltägliches“, zeigte sich Bürgermeister Markus Loth beim Pressegespräch begeistert. Er lobte das Projektteam für ihr großes Engagement. Denn hinter solch einem Skulpturenweg stecke viel Arbeit. Und das zeigt sich bereits in der Planung. Laut dieser werden bereits im April beziehungsweise Mai die Fundamente durch die Stadtwerke Weilheim angefertigt. Sie unterstützen das Projekt zudem mit der Aufstellung der Skulpturen, die für September geplant ist. Zu jeder Skulptur soll es dann einen QR-Code, der weitere Infos zum Werk liefert, und eine kurze Erläuterung geben. Nach zwei bis drei Jahren sollen die Skulpturen dann durch andere ausgetauscht werden.



Zusätzlich erwägt das Kunstforum Führungen. Schulen sollen ebenfalls in das Projekt eingebunden werden, um Nachwuchskünstler zu fördern. Kreipe könnte sich zudem eine Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft und dem Sehbehindertenverband vorstellen, damit Menschen die Kunst sehen, fühlen und erleben können.



„Insbesondere die zeitgenössische Kunst liegt mir am Herzen“, betonte Thieler. Sie war erfreut, dass sich die Stadt zu diesem Schritt entschlossen hat. Denn dieser Skulpturenweg sei nicht nur für Touristen etwas Besonderes, sondern auch für die Weilheimer und Weilheimerinnen. Flock erkannte den Weg ebenfalls als Bereicherung für die Stadt. „Schön, dass alle an einem Strang ziehen“, lobte sie das Projektteam für ihre Arbeit.



Die geplanten Ausstellungsflächen, Entstehung der Skulpturen und nähere Informationen zum Projekt sind demnächst online abrufbar.

