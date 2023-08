Weilheimer Stadtrat setzt Ratsbegehren zur Energiezentrale Kranlöchl fort trotz juristischer Bedenken

Von: Stephanie Novy

Teilen

Bürgerentscheid und Ratsbegehren: Am 8. Oktober dürfen alle Wahlberechtigten mit Ja oder Nein abstimmen. © Heiko Küverling/PantherMedia

Weilheim – Der Bürgerentscheid zur Energiezentrale Kranlöchl findet, wie berichtet, am 8. Oktober statt. Vergangenen Monat entschied sich der Stadtrat dazu, dem ein Ratsbegehren entgegenzusetzen. Doch stand dieses Vorhaben bei einer Sondersitzung vergangene Woche nochmals zur Debatte. Es gab juristische Bedenken.

Konkret geht es um ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts (BayVGH). Kurz zusammengefasst sagt dieses aus, dass ein Ratsbegehren juristisch anfechtbar ist, wenn eine „irreführende Formulierung die Erfolgsaussichten des Bürgerbegehrens schmälert“. Es muss also klar verständlich sein, darf keine falschen Aussagen enthalten und sollte nicht nur ein „negatives Spiegelbild der Fragestellung des Bürgerbegehrens darstellen“, sondern eine echte Alternative sein.



Jetzt stellte sich im Stadtrat also die Frage, ob man am Ratsbegehren festhalten will. Die Mehrheit war eindeutig dafür. Brigitte Gronau (Grüne) meinte etwa, dass sie die Bedenken nicht verstehen könne. Die beiden Fragestellungen bei der Abstimmung seien nicht spiegelbildlich, sondern „zwei verschiedenen Ding“. Klaus Gast (CSU) erklärte ebenfalls, dass man sich nicht abbringen lassen sollte. Das Ratsbegehren enthalte eine klare Aussage und sei eine „inhaltliche Entscheidungs-Alternative“. Parteikollege Stefan Zirngibl wurde sogar noch etwas deutlicher: „Wir sollten uns nicht von Bürgerinitiativen, egal welcher Couleur, nicht vorne hertreiben lassen und unsere Entscheidungen zurücknehmen.“



Etwas entgegensetzen

Karl-Heinz Grehl (Grüne) verwies zudem auf den Bürgerentscheid zum Thema Krankenhaus. Ihm und seinen Kreistags-Kollegen habe man damals vorgeworfen, dass sie „keinen Arsch in der Hose“ gehabt hätten, nachdem man sich gegen ein Ratsbegehren entschieden hatte. Jetzt sei das anders und man habe die Möglichkeit, einen Kontrapunkt zu setzen.



Obwohl die Zustimmung für ein Ratsbegehren groß war, gab es auch Gegenmeinungen. Alfred Honisch (Grüne), erklärte, es seien „viele formale Hürden“ zu überschreiten. Es müsse eine „echte Alternative“ im Ratsbegehren stehen. Das sehe er allerdings nicht. Das Urteil der Kommunalaufsicht, dass das Ratsbegehren in dieser Form „nicht zulässig“ ist, bewegte Honisch ebenfalls dazu, für eine Aufhebung zu stimmen. Letztlich waren es aber nur Honisch und Ullrich Klinkicht (WM Miteinander), die gegen ein Ratsbegehren stimmten. Wobei die Entscheidung Klinkichts nicht verwundern dürfte, da er einer der Mit-Initiatoren des Bürgerbegehrens ist.



In der Sitzung wurde auch darüber gesprochen, wie man die Bürgerinnen und Bürger vorab informieren möchte. Man einigte sich auf die Veröffentlichung im Amtsblatt sowie der lokalen Presse. Dabei sollen Informationen der Stadt und der Initiatoren des Bürgerbegehrens gleichberechtigt nebeneinander stehen. Stadtrat Gast plädierte zudem dafür, die jeweiligen Standorte bildlich darzustellen.