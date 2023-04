Weilheimer Stadtrat spricht über Haushalt 2023 und Hebesätze

Von: Mihriban Dincel

Der Stadt stehen kostspielige Investitionen bevor, darunter die Erweiterung der Hardtschule. © Novy

Weilheim – Zwar wenige, aber kostspielige Investitionen kommen auf die Stadt Weilheim zu. Das ist unter anderem auch der Grund dafür, weshalb es im Haushalt für 2023 nicht allzu prickelnd aussieht. Daran ändert auch die Anhebung der Grundsteuern nur minimal etwas.

Erster Punkt der jüngsten Stadtratssitzung war die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) und B (andere Grundstücke). Die Anhebung sei „zwingend erforderlich, um die Leistungsfähigkeit der Stadt auf Dauer zu gewährleisten“, so Stadtkämmerer Christoph Scharf. Denn das Geld ist knapp, wie sich später im Haushalt zeigen sollte.

Geplant ist eine Erhöhung um jeweils 40 Prozentpunkte. Damit würde die Grundsteuer A von 340 auf 380 und die Grundsteuer B von 360 auf 400 steigen. Orientiert hat man sich laut Scharf dabei an den Mitgliedsstädten des Deutschen Städtetages. Konkret bedeutet das jährliche Mehrkosten von rund 15 Euro für eine Wohnung, 33 Euro für eine Doppelhaushälfte sowie 43 Euro für ein kleines und 57 Euro für ein großes Haus. Mit Blick auf die Zahlen sei das „vertretbar“, schlussfolgerte der Kämmerer. Auch die Mehrheit der Stadträte stimmte dem zu und votierte für die Erhöhung der Hebesätze.

Kritik an Erhöhung

Doch es wurde auch Kritik laut. So hielt Rüdiger Imgart (AfD) die Erhöhung für nicht zumutbar. „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, sagte der Stadtrat in Bezug auf die Ausgaben. Klaus Gast (CSU) betitelte die Steuererhöhung als eine „billige Variante“, die eine weitere Belastung für Weilheimer Bürger bedeute. So sah es auch Saika Gebauer-Merx (FDP): „Es ist vollkommen ungerecht, wenn wir teures Wohnen noch weiter verteuern.“



Diesen Aussagen entgegnete Brigitte Gronau (Grüne): „Eine Zumutung sieht anders aus.“ Man gehe sorgfältig mit den Steuereinnahmen um, doch die Investitionskosten würden stetig steigen. Dem schloss sich Dr. Claus Reindl (BfW) an und nannte als Beispiel die steigenden Kosten für Kinderbetreuung. „Das sind alles Leistungen, die von unseren Bürgern in Anspruch genommen werden“, argumentierte Reindl und betrachtete die Erhöhung als gerechtfertigt. Eine „Erhöhung mit Maß und Ziel“, kommentierte Karl-Heinz Grehl (Grüne).



Sowohl Tillmann Wahlefeld (BfW) als auch Horst Martin (SPD) sprachen große finanzielle Belastungen durch den Hochwasserschutz an. Doch von den Schutzmaßnahmen würden beinahe alle Grundstückseigentümer profitieren. Daher betrachtete Martin die Erhöhung als einen „Solidaritätsbeitrag“.

Haushalt 2023

Im Anschluss daran wurde der Haushalt für das Jahr 2023 besprochen. Bürgermeister Markus Loth (BfW) wies auf die schwierige Lage hin. Es gebe zwar „grundsätzlich kein Einnahmeproblem“, aber die Ausgaben würden schneller steigen.



So stehen für rund 42,8 Millionen Euro drei wichtige Pflichtprojekte auf dem Plan der Stadt, darunter der erste Bauabschnitt des Hochwasserschutzes in Eberfing mit 13,9 Millionen Euro. Mit circa 16,1 Millionen Euro muss die Erweiterung der Hardtschule und mit 12,8 Millionen Euro die Erweiterung der Ammerschule in Angriff genommen werden.



Das große Sorgenkind: Der Verwaltungshaushalt mit einem Defizit von 760 000 Euro. Um die Kreditwürdigkeit der Stadt aufrechtzuerhalten, ist bei diesem Posten laut Scharf jedoch ein Plus von über einer Million Euro erforderlich. Besonders kostspielig ist dabei die Kreisumlage, die um über 1,6 Millionen Euro steigt. Dicht gefolgt von der Kinderbetreuung, die sich um rund eine Million verteuert. Auch die Personalkosten steigen um 500 000 Euro und die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude um rund 360 000 Euro. Das daraus folgende Defizit konnte durch Einsparungen und die Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze auf den Betrag von circa 760 000 Euro gedämpft werden.



Doch das allein reiche nicht aus. „Der Großteil der Gegenfinanzierung konnte im Finanzplan nur über die Entwicklung und den Verkauf von Baugrundstücken dargestellt werden“, erklärte Loth. So rechnet die Stadt für 2025/26 mit 7,6 Millionen Euro aus den Verkäufen von Grundstücken, um auch die Summen der Folgejahre stemmen zu können. Dennoch müsse die Stadt in Zukunft auf Kredite zurückgreifen. Denn die aktuell vorhandenen Rücklagen von rund 18,1 Millionen Euro reichen voraussichtlich nur bis 2025, erklärte Scharf.

Das sagen die Räte

Wahlefeld machte den Anwesenden Hoffnung, denn „in den letzten Jahren haben sich die Zahlen besser entwickelt als vermutet“. Das Ausgabenproblem sah er in den zahlreichen Vorgaben durch Land und Bund. Die Stadt müsste dabei auch finanziell unterstützt werden.



Für die CSU/FDP Fraktion ergriff Gast das Wort. Über die eingeplante Steuererhöhung zeigte er sich verärgert. Die Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie die Erweiterungen der Schulen seien hingegen teuer, aber notwendig und der Verkauf städtischer Grundstücke hierfür gerechtfertigt. „Verkäufe, um den defizitären Verwaltungshaushalt aufzufangen“, seien es dagegen nicht. Insbesondere das Stadtbusdefizit kritisierte Gast, ebenso die Einstellung weiterer Klimamanager. „So wird die Stadt schnell handlungsunfähig werden“, schlussfolgerte der Fraktionssprecher.



Das Stadtbusdefizit stimmte auch Imgart besorgt. Ebenso konnte er nicht verstehen, wie in solch einer schwierigen Finanzlage über ein Spaßbad nachgedacht werden kann. Immer wieder würde auf die finanziellen Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, Einsparungen betont, aber auch gleichzeitig neue Forderungen gestellt werden.



Positive Aspekte im Haushalt erkannte hingegen Manuel Neulinger (Grüne). Zwar enthalte dieser „einige schmerzhafte Punkte“. Doch dass der Radverkehr bedacht wird, etwa durch die Verbindung zum Gewerbegebiet Achalaich, stimmte die Grünen erfreut. Zur Kinderbetreuung sagte Neulinger: Sie „ist alle Ausgaben wert“. Anders ist das bei den geplanten Maßnahmen zum Hochwasserschutz. Diese muss man laut Grüne aus heutiger Sicht hinterfragen.



Dass Wachstum nicht „zwangsläufig zu einer Verbesserung führt“, erklärte Martin. Eher noch würde es die Ausgaben in die Höhe und die Stadt damit in die Handlungsunfähigkeit treiben. Positiv bewertete die SPD aber das beinahe „gleichbleibende Niveau“ zur Förderung von Sport, Kultur und sozialen Einrichtungen. Zudem auch die Umsetzung einiger Maßnahmen aus dem Radwegekonzept, die Weiterführung der Tiefbaumaßnahmen im Bahnhofsumfeld und den Umbau des Spielplatzes am Huosiring (siehe Seite 3). Zum Betrieb des Stadtbusses, den Weiterbetrieb des Hallenbads sowie die Förderung des ÖPNV bekenne sich die SPD.



Romana Asam (FW) nannte den Haushalt einen „Problemfall der Extraklasse“. Der Rotstift sei daher zwangsläufig bei den freiwilligen Leistungen anzusetzen. Asam war der Auffassung, dass insbesondere die Leistungen an die Stadtwerke genauer überprüft werden müssten.



Gerd Ratter (ÖDP) kritisierte die Maßnahmen des Hochwasserschutzes. Denn er sah die Lösung nicht in überteuerten technischen Maßnahmen. Vielmehr müsse man mit der Natur agieren, beispielsweise in Form von Humusaufbau.



Letztlich zeigten sich nicht alle Räte von dem vorgestellten Etat begeistert. Der Haushaltsplan wurde mehrheitlich beschlossen, jedoch mit neun Gegenstimmen.

