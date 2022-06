Weilheimer Stadtrat spricht über Parkhaus-Fassade

Von: Stephanie Novy

Die Stadträte, mit Ausnahme von zweien, stimmten den Vorschlägen der Verwaltung zu. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / bazil

Weilheim – Im Stadtrat wurde jüngst über die Schallisolierung des Parkhauses an der Krumpperstraße gesprochen.

Die Nachbarn würden aus optischen Gründen eine geschlossene Fassade wollen, bezog sich der Leiter der Bauverwaltung Manfred Stork auf die westlich zugewandte Seite des geplanten Baus. Allerdings sagte er auch: „Das bringt aber durch die Schallreflexion der B2 nichts.“ Soll heißen, eine geschlossene Fassade wird den Lärm für die Anwohner zwangsläufig erhöhen. Die Frage sei nun, so Stork, wie groß darf die Verschlechterung im Gegensatz zu einer offenen Fassade sein?

Laut einem Lärmgutachten würde sich eine Glasfassade „auf die Nachbargrundstücke am ungünstigsten auswirken“. Es sei mit einer Schallerhöhung von circa drei bis sechs dB(A) zu rechnen. Eine hochschallabsorbierende Fassade würde eine Erhöhung von etwa 0,5 bis 2,5 dB(A) mit sich bringen. Wäre also was den Lärm angeht die bessere Lösung.

An Tageslicht denken

Bauamtsleiter Stork verwies jedoch in der Stadtratssitzung auf einen Hinweis vonseiten der Stadtwerke Weilheim. Deren Vorstand Peter Müller bat zuvor darum, „an etwas Tageslicht für die Auffahrtsrampen und die Parkebenen zu denken“. Deshalb der Vorschlag Storks: eine Mischung aus teils Glas- und teils hochabsorbierender Fassade. Genauer gesagt wäre ein Viertel aus Glas. Dabei würde sich der Schall zwar dennoch um ein bis drei dB(A) erhöhen, das sei jedoch vertretbar, wie Stork sagte. Ebenfalls ein lärm-technisches Thema ist die Hackschnitzelanlieferung für die geplante Feuerungsanlage. Die bisher angedachten Zeiten lagen zwischen 6 und 22 Uhr. Der Bauamtsleiter schlug vor, die Anlieferungszeit auf 7 bis 19 Uhr zu begrenzen.

Die Stadträte stimmten mit Ausnahme von Brigitte Gronau (Grüne) und Ullrich Klinkicht (Weilheim Miteinander) den Vorschlägen der Verwaltung zur Fassade und der Hackschnitzellieferung zu.

