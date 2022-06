Weilheimer Stadtrat stimmt für großflächige Photovoltaik-Anlage

Von: Stephanie Novy

Die Freiflächen-Solaranlage soll in der Streusiedlung Lichtenau entstehen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / dimitrova

Weilheim – Die Energiewende muss endlich voran gehen. Da ist man sich in der Politik weitestgehend einig. Doch wie kann das gelingen? In Weilheim soll eine weitere Photovoltaik-Anlage (PV) entstehen. Im Stadtrat herrschte großteils Zustimmung – es gab aber auch Kritik.



Die Freiflächen-Solaranlage soll in der Streusiedlung Lichtenau mit Zufahrt über die Reichenbergstraße entstehen. Gute 89 000 Quadratmeter umfasst das Grundstück dort. Der Investor möchte eine PV-Anlage mit einer Leistung von fast 8 000 kWp errichten. So geht es aus der Sitzungsvorlage des Stadtrats hervor. Damit könnten dann etwa 2 500 Haushalte mit Strom versorgt werden, wobei gleichzeitig circa 3 600 Tonnen CO2 jedes Jahr eingespart würden.



Problematisch sei lediglich die Suche nach einer geeigneten Einspeisemöglichkeit, wie der Leiter der Bauverwaltung Manfred Stork sagte. Der Investor müsse selbst in Verbindung mit dem Netzbetreiber nach einer geeigneten Möglichkeit suchen.



Trotzdem hörte sich das Bauprojekt erstmal nicht verkehrt an. Doch Romana Asam (Freie Wähler) zeigte sich in der Stadtratssitzung wenig begeistert von den Plänen. Früher seien es 3,4 Hektar gewesen, heute schon 8,9 Hektar, die mit PV-Anlagen bestückt sind. „Man muss sich diese Flächen mal vorstellen.“ Laut Asam sei dieser Boden für die Landwirtschaft verloren. In Bezug auf die „explodierenden Pachtpreise“ fragte sie: „Wollen wir noch eine funktionierende Landwirtschaft?“



Bürgermeister Markus Loth (BfW) beschwichtigte: So viele PV-Anlagen gebe es gar nicht. Aber irgendwo müsse man Platz schaffen. Auch Rupert Pentenrieder (BfW) erwiderte: „Die Flächen fallen nicht komplett raus.“ Er sprach sich dafür aus, das Grundstück mit der PV-Anlage weiterhin landwirtschaftlich zu nutzen, zum Beispiel durch eine Schafbeweidung. Zudem warnte Pentenrieder davor, Freiflächen-Solaranlagen gegen die Landwirtschaft auszuspielen.

So sahen es auch einige andere Stadträte. Karl-Heinz Grehl (Grüne) sagte zudem, dass man dankbar sein müsse, „dass ein großer Investor die Energiewende voranbringen will“. Für ihn steht fest: „Wir brauchen große Flächen.“ Asam blieb jedoch bei ihrer Meinung und wies darauf hin, dass das Grundstück zur landwirtschaftlichen Nutzung einen Ackerstatus bräuchte. Diesen würde es aber nicht ohne Weiteres bekommen.



Während im Gremium größtenteils Zustimmung zu den Plänen bestand, regte die Verwaltung noch an, die „Verträglichkeit mit der Natur und Landschaft“ zu überprüfen. Wie aus der Sitzungsunterlage hervorgeht, sollten „Anlagen dieser Größe (...) im Rahmen eines Evaluierungssystems“ genauer betrachtet werden. Zudem sei zu überlegen, „ob die Stadt nicht grundsätzlich Vorrangflächen über den Flächennutzungsplan definieren will, um nicht einen willkürlichen ‚Flickenteppich‘ im Außenbereich zu erhalten“. Stork erklärte dazu, dass die Energiewende Oberland derzeit einen Energienutzungsplan erstellt (wir berichteten). Darin würden mit Hilfe eines Solarkatasters geeignete Flächen ermittelt. Klaus Gast (CSU) sprach sich hingegen dafür aus, dass auch vor Fertigstellung des Plans Flächen ausgewiesen werden. Dennoch sei ein „Flickenteppich“ natürlich zu vermeiden.

Das Gremium sprach sich – abgesehen von Asam – für die Errichtung der Photovoltaik-Anlage aus. Damit werden künftig schon zwei größere Flächen mit Solarmodulen ausgestattet. Kürzlich wurde nämlich bereits eine Anlage an der Staatsstraße nach Wessobrunn genehmigt.

