Weilheimer Sternenreise mit Auslosung beendet

Von: Ursula Gallmetzer

Glücksfee Juli (2.v.li.) zog unter der Aufsicht von (v.li.) Jana Krivanek, Max Lipp und Isabel Radeloff die Gewinnerlose der Sternenreise. © Gallmetzer

Weilheim – Viel zu schleppen hatten die Organisatoren der Weilheimer Sternenreise, als sie alle abgegebenen Lose zusammengeschüttet hatten. Aus weit über 20 Kilogramm an Losen – das hatte Geschäftsmann Max Lipp vom Kaufhaus Rid vorher gewogen – galt es vergangene Woche die glücklichen Gewinner zu ermitteln.

Ab Mitte November veranstaltete der Aktionskreis Innenstadt die achte Auflage der Weilheimer Sternenreise. Den ganzen Advent über wurden zu Einkäufen ab 50 Euro in den teilnehmenden Geschäften gratis Lose ausgegeben. Ganz nach dem Motto „Einkaufen dahoam – ein Gewinn für alle!“ sollte so das heimische Weihnachtsgeschäft noch attraktiver gestaltet werden. „Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv“, freute sich Organisatorin Isabel Radeloff vom Kindergeschäft Friedoline am Tag der Auslosung und ergänzte: „Manche Kunden haben sich richtig gefreut, wenn sie ein Los erreicht haben beim Einkaufen.“ Auch Jana Krivanek („Schonschön“) und Lipp, die die Aktion mit Radeloff seit Langem gemeinsam durchführen, zogen eine positive Bilanz. „Das Weihnachtsgeschäft ist gut gelaufen“, so Lipp zufrieden. Inzwischen seit fünf Jahren als Glücksfee fungiert Krivaneks Tochter Juli. Die konnte es kaum erwarten, endlich die Gewinnzahlen ziehen zu dürfen. Mit ganzem Körpereinsatz wühlte sie ihre Hände ganz tief in die Kiste voll Lose. Drei Hauptgewinne fischte sie aus den Tiefen der Holzbox.



Über den ersten Preis in Höhe von 1 000 Euro kann sich der Besitzer der Losnummer 75206 freuen. 500 Euro gehen an das Los 98143 und 300 Euro bekommt die Nummer 80824. Aufgeteilt werden die Gewinnsummen in 50-Euro-Gutscheine, die in allem teilnehmenden Sternenreise-Läden eingelöst werden können. Zusätzlich gibt es noch zahlreiche Sachpreise und Gutscheine. Wer diese erhält, wird ab Montag, 2. Januar, auf der Website www.weilheimer-sternenreise.de bekannt gegeben.

