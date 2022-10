Bürgerinitiative beim Verkehrsminister

Weilheimer Umfahrung: Gemeinde Wielenbach meldet sich zu Wort

Die Wielenbacher Bürgerinitiative B2-Ausbau-Oberland war kürzlich beim Bayerischen Verkehrsminister Bernreiter zu Gast um Unterschriften der Petition gegen den B2 Ausbau bei Wielenbach abzugeben. © Privat

Wielenbach – „Lange hat sich die Gemeinde Wielenbach überlegt, ob man sich in die aktuelle Weilheimer Diskussion zur Umfahrung und zur Bürgerbefragung einschalten soll“, so beginnt das Schreiben des Bürgermeisters Harald Mansi an die Presse. Darin macht er die Haltung der Gemeinde nun doch deutlich.

Den Ausbauplänen zur B2 vor der eigenen Haustüre, zumindest in dem geplanten Umfang, hat die Gemeinde Wielenbach bereits in der Vergangenheit eine klare Absage erteilt. Und auch zur Weilheimer Umfahrung hat sich die Gemeinde immer wieder zu Wort gemeldet und die lange Westumfahrung, von der Wielenbach stark betroffen wäre, abgelehnt. Auf Verwaltungsebene gehe man davon aus, dass man von Amt zu Amt und von Gemeinde zu Gemeinde auch gehört werde. „Daher hat man sich bisher aus der Diskussion und Bürgerbefragung in Weilheim herausgehalten. Obwohl viele Punkte aus Wielenbach Sicht unberücksichtigt blieben.“



Dass aber jetzt von einzelnen Befürwortern einer Umfahrung über Flugblättern den Weilheimer Bürger und Bürgerinnen ausdrücklich eine Westumfahrung ans Herz gelegt werde, gehe dem Bürgermeister und vielen Gemeinderäten zu weit. Sie können nicht nachvollziehen, warum vom Staatlichen Bauamt als „ernsthafte Variante“ die Westumfahrung immer noch zur Auswahl stehe. „Lapidar wird lediglich als ‚Nachteil‘ in den Unterlagen vom Bauamt aufgeführt, dass die Trasse durch ein Wasserschutzgebiet führt“, heißt es in dem Schreiben. „Das bedeutet aber praktisch, dass dort kein Stein umgedreht werden darf“, schlussfolgert Bürgermeister Mansi. „Die Gemeinde wollte dort zuletzt nur ein paar Quadratmeter Pflasterfläche zur Entsiegelung zurückbauen, was aber unter dem Verweis auf das Schutzgebiet nicht genehmigt wurde. Und dort wird ernsthaft eine neue Bundesstraße geplant? Das ist sehr fragwürdig.“



Abgesehen von den rechtlichen Vorschriften: der Brunnen im Süden von Wielenbach versorgt über 6 000 Menschen mit Trinkwasser, die gesamte Gemeinde Wielenbach und auch den Ort Pähl. Zusätzlich dient der Brunnen als Notversorgung für Teile von Weilheim. Bürgermeister Mansi dazu: „In der heutigen Zeit, mit der immer schwieriger werdenden Trinkwasserversorgung, ist es undenkbar, dass eine neue Straße durch ein Wasserversorgungsgebiet gebaut wird. Die lange Westvariante wird also schon aus diesem Grund definitiv nicht umsetzbar sein. Daran darf man nicht einmal denken.“

Vor Kritik an der Umfrage selbst hält der Bürgermeister auch nicht hinterm Zaun. „Zumal die Wielenbacher nicht viel von der Weilheimer Umfahrung haben werden, außer, dass zusätzlicher Verkehr an Wielenbach vorbei angezogen wird.“ Noch dazu müsse die lange Westumfahrung auf einem mehrere Meter hohen Damm gebaut werden, um dann die Bahnlinie Augsburg-Weilheim überqueren zu können. „Es glaubt doch keiner, dass die Gemeinde Wielenbach einen Damm im Süden mit einem Abstand von teilweise nur 100 Meter zu Wohnbebauung, gekrönt mit einer Bundesstraße, zulassen wird“, so der Bürgermeister. „Das Dorf wäre nach Süden hin Richtung Unterhausen völlig abgeschnitten, von der Sicht und dem Lärm ganz abgesehen.“



Bei dieser Trasse ergeben sich laut dem Schreiben die größeren Nachteile für Wielenbach und nicht für Weilheim. „So gesehen darf man es schon als übergriffig bezeichnen, wenn eine Stadt seine Bürger über eine Umgehungsstraße abstimmen lässt, die dann nicht nur auf dem eigenen Gebiet verläuft“, endet Mansi.



Bürgerinitiative beim Verkehrsminister

Nicht nur die Gemeinde ist gegen die Pläne zur Umfahrung. Seit geraumer Zeit gibt es auch die Wielenbacher Bürgerinitiative (BI) B2 Ausbau Oberland. Diese war kürzlich beim Bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter zu Gast, um über 2 000 Unterschriften einer Petition gegen den Ausbau der B2 zur dreispurigen Kraftfahrstraße bei Wielenbach abzugeben. Mit dem Gesprächsverlauf war die BI allerdings wenig zufrieden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.



Aus dem Treffen mit dem CSU-Politiker nahmen die Vertreter der BI nach eigener Aussage mit, dass „mobil“ in Bayern „ziemlich exklusiv ‚auto‘-mobil“ bedeute. Die vielen Umfahrungen im Freistaat „haben nicht dazu geführt, dass der Verkehr auf Dauer besser läuft, sondern dass der Straßenverkehr weiter zugenommen hat“. Nun solle in Weilheim gebaut werden, „während sich Bahnpendler über Langsamfahrstrecken auf der Werdenfelsbahn und Verzögerungen aufgrund des ungenügenden zweispurigen Ausbaus der Bahn ärgern“.



Zudem sei für die BI im Gespräch mit Bernreiter deutlich geworden: „Der schwarze Peter und damit die Verantwortung wird gerne nach Berlin abgeschoben.“ Für die Bürgerinitiative sei besonders enttäuschend gewesen, „dass ein Bayerischer Verkehrsminister und sein Ministerium sich nicht in der Lage sieht, hier weiterzuhelfen und sich des Projektes anzunehmen. Da man dies kaum glauben kann, bleibt so gesehen nur der Schluss: man will es auch nicht“. Die BI folgert: Die Verkehrswende sei bei den Bürgern angekommen, „bei der Staatsregierung offensichtlich noch nicht“.

