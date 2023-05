Auf zum Volksfest

Von: Kai Lorenz

Die Verantwortlichen des Weilheimer Volksfestes freuen sich auf ereignisreiche und schöne Festtage. © Lorenz

Weilheim – „Auf zum Weilheimer Volksfest, es wird super!“ – Mit dieser Aufforderung eröffnete Weilheims Bürgermeister Markus Loth am Donnerstag die Pressekonferenz zum beliebten Volksfest. Dabei kündigte er hohen Besuch an: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird kommen.

Weilheims beliebtes Volksfest ist angerichtet. Es findet vom 18. bis 29. Mai auf dem Festplatz statt. „Es gibt ein tolles Programm und der Festwirt hat sich auch heuer wieder einiges einfallen lassen“, berichtet der Rathauschef.

Auch die politische Prominenz gibt sich die Ehre. Angekündigt sind Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der CDU-Chef Friedrich Merz. „Dass der Bayerische Ministerpräsident zu unserem Volksfest kommt, gab es seit 21 Jahren nicht“, so Loth etwas stolz. Den Bieranstich möchte er sich aber nicht von Söder nehmen lassen, „es ist schließlich unser Fest“, kommentierte der Bürgermeister schmunzelnd. Er bedankte sich bei allen Mitwirkenden für ihr „tolles Engagement“ und versprach den Besuchern ein großes und buntes Fest-Programm.

Und daran ließ auch Festwirt Peter Schöniger keinen Zweifel. So findet unter anderem am 19. Mai nach Einbruch der Dunkelheit wieder das große „Brilliant Feuerwerk“ am Westufer der Ammer, nahe der Stadthalle, statt. Aufgrund einer dort befindlichen Baustelle wird es heuer rund 20 Meter niedriger, dafür aber deutlich breiter (rund 80 Meter) am Nachthimmel zu bestaunen sein. Damit wollen die Verantwortlichen verhindern, dass entzündlicher Materialien auf der Baustelle Feuer fangen.



Auch geboxt werden soll heuer wieder im Festzelt, so Schöniger. Bis dato habe sich aber noch keine Box-Mannschaft gemeldet. Auch der große Volksfesteinzug ist wieder geplant. Er verläuft über die altbekannte Route.



Die offizielle Eröffnung findet am 18. Mai um 12 Uhr in der Festhalle Bayernland durch Bürgermeister Loth statt. Dort wird es auch den traditionellen Bieranstich durch den Rathauschef geben. Im Anschluss hält Ministerpräsident Söder eine kleine Ansprache. Das Rahmenprogramm wird traditionell von der Stadtkapelle Weilheim eröffnet.



Der große Vergnügungspark bietet ebenfalls wieder Spaß für Jung und Alt. Natürlich mit einem Autoscooter, Kettenkarussell, Hupferl, MondLift und vielem mehr.



Insgesamt spielen während des Volksfestes zwölf Musikgruppen oder Kapellen im Festzelt zur Unterhaltung. Bei der Auswahl wurde auf eine große musikalische Vielfalt geachtet.



Auch der Seniorennachmittag steht am 22. Mai wieder auf dem Programm. Ebenso der große Familien- und Kindernachmittag am 24. Mai.



Als Highlight findet traditionell am 28. Mai die große Gratisverlosung im Festzelt statt. Zu jeder Maß Bier gibt es dann ab 18 Uhr ein Gratis-Los. Der Bierpreis liegt heuer im Übrigen bei 10,80 Euro.



Kein Marktbähnle

Trotz zahlreicher Sponsoren von Weilheimer Firmen konnte das beliebte Oberallgäuer Marktbähnle heuer nicht beauftragt werden. Grund hierfür sind gestiegene Kosten. „Wir bedauern das wirklich sehr, dass diese Tradition nach so langer Zeit nicht mehr Bestandteil des Weilheimer Volksfestes ist“, betonte der Leiter des Veranstaltungsbüros der Stadt, Olaf Wiesner.



Auch die Polizei hat angekündigt, präventiv verstärkt präsent zu sein. Aber auch das THW und BRK werden für die Sicherheit der Besucher sorgen.

Das große Fest-Programm

Ein buntes Programm wartet auf die Besucher beim Weilheimer Volksfest vom 18. bis 29. Mai. © Foto: Lorenz Plan: Stadt Weilheim