Weilheimer Volksfest findet wieder statt

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Alle Beteiligten freuen sich, das heuer wieder ein Volksfest stattfinden kann. © Wiethaler

Weilheim – Nach zwei Jahren ohne Volksfest, können die Menschen nun wieder „zusammen kommen und feiern“, freute sich Bürgermeister Markus Loth.

Großteils wird die beliebte Veranstaltung, die von Donnerstag, 26. Mai, bis Montag, 6. Juni, auf dem Weilheimer Festplatz bei den Hochlandhallen stattfindet, wie gewohnt ablaufen. Auf einige kleine Änderungen wurde beim Pressegespräch im Vorfeld eingegangen. So wird es zum Beispiel heuer kein Feuerwerk geben. Es sei unpassend, so etwas während des Ukrainekriegs zu machen, erklärte Loth. Aus dem selben Grund wird es auch kein Anschießen von den Böllerschützen Pfaffenwinkel e. V. geben. Beim Volksfestzug werden sie aber wie gewohnt mitlaufen. Von dem eingesparten Geld durch den Wegfall des Feuerwerks werden die ukrainischen Geflüchteten und ihre Helfer stattdessen als „kleines Willkommenszeichen“ auf das Fest eingeladen, so Loth.

Wegen Coronafällen bei den Gegnern müssen beide Boxveranstaltungen ausfallen, wie Festwirt Peter Schöniger bedauert. Die Besucher dürfen sich aber wieder auf Autoscooter, Kettenkarussell, Achterbahn und Top Spin Fresh freuen. Auch sei es gelungen, so Schöniger, eine Neuheit, den Phoenix, für das Volksfest zu sichern. Die Maß Bier gibt es heuer, egal ob mit oder ohne Alkohol, für 9,80 Euro. Das sei ein „absolut fairer Preis“, sagte der Festwirt. Auch beim Essen können die Besucher mit fairen Preisen rechnen. Das Bier fürs Fest wurde bereits bestellt – und probiert hätte er auch schon ein bisschen, hat sich Daniel Schrott von der Spaten-Löwenbräu GmbH (Gebietsverkaufsleiter Gastronomie) persönlich von der Qualität überzeugt.



Auszug aus dem Programm: Den Auftakt zum Volksfest am Donnerstag, 26. Mai, bildet traditionell das Standkonzert am Marienplatz um 11 Uhr. Um 11.30 Uhr setzt sich der Festzug in Bewegung. Offiziell eröffnet wird das Volksfest um 12 Uhr in der „Festhalle Bayernland“ durch den Ersten Bürgermeister Loth. Der Seniorennachmittag steht heuer am Montag, 30. Mai, an. Insgesamt wurden dazu 5 722 Bürgerinnen und Bürger von der Stadt eingeladen.



Der Familien- und Kindernachmittag ist für Mittwoch, 1. Juni, geplant. Der „Tag der Betriebe, Vereine und Behörden“, findet am Donnerstag, 2. Juni, statt. Am Samstag, 4. Juni, steht dann ab 10 Uhr das Oldtimertreffen mit dem Oldtimerverein Pfaffenwinkel e. V. und dem Automobilclub München auf dem Programm. Am Pfingstsonntag, 5. Juni, findet auch wieder die große Gratisverlosung im Festzelt statt. Zum Abschluss gibt es am Montag, 6. Juni, einen weiteren Familientag mit Angeboten.



Dank mehrerer Sponsoren kann auch heuer die Volksfestbahn wieder fahren. Sie befördert die Festgäste täglich, kostenlos, von 14 bis 20 Uhr und am Seniorennachmittag bereits ab 12 Uhr im halbstündigen Rhythmus zwischen Fest- und Marienplatz.



Veranstalter des Volksfestes sind die Festwirte der H.u.P. Schöniger GmbH, alle Schausteller, die Spaten-Löwenbräu GmbH und die Stadt Weilheim. Mehr Infos zum Volksfest gibt es auf der Homepage der Stadt.

