Weilheimer Volksfest: Spielzeugwaffe und entblößtes Glied sorgen für Aufregung

Die Polizei Weilheim war bei beiden Vorkommnissen vor Ort. © Silas Stein/dpa

Weilheim - Auf dem Weilheimer Volksfest kam es am Montag, 6. Juni, zu zwei Vorkommnissen, die für große Aufregung sorgten.

Durch eine aufmerksame Mitteilerin wurde eine Streife der Polizei am frühen Abend auf dem Volksfest darauf aufmerksam gemacht, dass ein junger Mann mit einer Waffe hantieren würde. Tatsächlich konnten die Beamten eine Person ausfindig machen, die sich eine offensichtliche Handfeuerwaffe des Öfteren an den Kopf hielt. Auf Aufforderung legte der junge Mann die Waffe ab. Die anschließende Überprüfung ergab, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte. Der 22-jährige Schongauer hatte die Waffe zuvor an der Schießbude aufgrund seiner Treffsicherheit als Preis erhalten. Über die Außenwirkungen seines Handelns hatte er sich keine Gedanken gemacht.

Betrunkener Mann entblößt sein Glied

Erheblich alkoholisiert war ein 34-Jahre alter Weilheimer auf dem Volksfest unterwegs. Auf Höhe des Boxautomaten traf er gegen 22.30 Uhr auf eine fünfköpfige Gruppe jüngerer Leute. Urplötzlich und ohne jegliche vorherige Ansprache beziehungsweise Beziehung zu den Personen öffnete er seine Hose und holte sein Glied heraus. Zu weiteren Handlungen kam es nicht. Die hinzugerufene Polizei nahm sich dem Mann an und brachte ihn zunächst auf die Inspektion. Wer sich durch diese exhibitionistische Handlung des Mannes belästigt fühlt, wird gebeten, sich bei der Polizei Weilheim unter Tel. 0881/6400 zu melden.

