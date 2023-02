Weilheimerin Ingeborg Piepereit feierte ihren 90. Geburtstag

Von: Mihriban Dincel

Feierten gemeinsam diesen besonderen Tag: (v. li.) Klaus Piepereit, Angelika Flock, Ingeborg und Angela Piepereit. © Dincel

Weilheim – Mit ihren Freunden, ihrer Familie sowie reichlich Kaffee und Kuchen feierte vergangenen Dienstag Ingeborg Piepereit ihren 90. Geburtstag. Auch die Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock war gekommen, um der gebürtigen Weilheimerin an ihrem Ehrentag zu gratulieren.

Den Großteil ihres Lebens verbrachte Piepereit in München. Mit 18 Jahren zog es sie dorthin, wo sie zunächst bei der Post beziehungsweise dem Telegrafenwesen im mittleren Dienst tätig war. Mit Ende 30 stieg sie dann in den gehobenen Dienst auf. In München lernte die 90-Jährige auch ihren Ehemann kennen und die beiden heirateten. Knapp 50 Jahre verbrachten sie zusammen, bis ihr Partner verstarb.

Ihr jüngster Bruder, Manfred Bögl, überredete Piepereit danach, wieder nach Weilheim zurückzukehren. Das tat sie auch. Seit rund zehn Jahren ist sie nun wieder in Weilheim, hat einen Sohn, zwei Enkelsöhne und einen Urenkel. Unter anderem widmet sie sich der Hardanger Stickerei sowie Rätseln. Die Augen machen dabei nicht immer mit. Doch Piepereit ist dankbar: „Geistig bin ich Gott sei Dank fit.“ Außerdem wird sie von ihrem Sohn Klaus und ihrer Schwiegertocher Angela Piepereit unterstützt. „Wenn ich die beiden nicht hätte...“, weiß die 90-Jährige ihre Familie zu schätzen.

