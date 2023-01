Weilheimerin kollidiert mit Verkehrszeichen und fährt ungebremst weiter

Die Fahrerin machte auf die Polizeibeamten einen alkoholisierten Eindruck. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Andriy Popov

Weilheim - Eine 62-Jährige aus Weilheim fuhr am Mittwochabend, 25. Januar, gegen 18.30 Uhr mit ihrem Auto (Mazda CX5) auf der Bundesstraße 2. Sie fiel einem weiteren Verkehrsteilnehmer jedoch durch eine unsichere Fahrweise auf.

Dieser hatte die „110“ gewählt, nachdem der Mazda bei Etting mit einem Verkehrszeichen kollidiert war und seine Fahrt ungebremst in Richtung Weilheim fortsetzte. Dabei kam der Wagen nach Angaben der Polizei auch immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Das Fahrzeug konnte schließlich durch Angehörige der Polizeiinspektion Weilheim in der Alpenstraße in Weilheim angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Die Fahrzeugführerin machte laut Polizei einen stark alkoholisierten Eindruck, verweigerte jedoch eine Überprüfung mittels Alkotest vor Ort. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet sowie der Führerschein der Frau und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. In der Folge stellte die Polizei zudem fest, dass die Frau kurz zuvor im Dienstbereich der Polizeiinspektion Murnau auch bereits einen Verkehrsunfall verursacht hatte und im Anschluss geflüchtet war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung eine entsprechende Alkoholbeeinflussung bestätigen, drohen der Fahrzeugführerin eine empfindliche Geldstrafe und ein mehrmonatiger Führerscheinverlust.

