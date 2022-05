Weilheimerin touchierte beim Ausparken ein anderes Fahrzeug

Bei der Unfallaufnahme führte die Polizei einen Alkoholtest durch. © imago

Weilheim - Nach Angaben der Polizei, touchierte am Samstag, 7. Mai, eine 31-Jährige aus Weilheim mit ihrem Pkw beim Ausparken in der Schmädlstraße ein gegenüber am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug.

Anschließend entfernte sich die 31-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle, um zunächst ihre Einkäufe zu erledigen. Bei ihrer Rückkehr zur Unfallstelle befand sich der geparkte Pkw nicht mehr vor Ort, woraufhin die 31-Jährige die Polizeiinspektion Weilheim verständigte.

Bei der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzte Streifenbesatzung deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,10 Promille. Der Führerschein der 31-Jährigen wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen die 31-Jährige wurde ein Verfahren wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Bei dem geparkten Fahrzeug soll es sich nach Angaben der Unfallverursacherin um einen schwarzen Pkw gehandelt haben. Nähere Informationen, auch zu entstandenen Schäden, liegen nicht vor. Der geschädigte Fahrzeughalter oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weilheim in Verbindung zu setzen.

