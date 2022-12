Weilheims Bürgermeister Markus Loth blickt auf 2022 zurück

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Weilheims Bürgermeister Markus Loth resümierte in einer Stadtratssitzung über 2022. © Symbolfoto: PantherMedia/Diloka107

Weilheim – Sein letzter Rückblick vor einem Jahr sei unter dem Eindruck von Corona, Lockdown, Lockdown-light, erschreckend hohen Infektionszahlen, Impfungen sowie Vorsichts- und Hygienemaßnahmen gestanden, erklärte Bürgermeister Markus Loth.

Dem Virus sei dann im Februar der Angriff Russlands auf die Ukraine gefolgt. „Die Sorgen und die Angst, die die bei uns untergekommenen Menschen aus der Ukraine mit sich tragen, machen uns alle sehr betroffen“, bedauerte der Bürgermeister. Viele „in unserer Stadt“ würden auch jetzt noch helfen – „durch Bereitstellung von Wohnraum, durch Spenden, durch die Organisation von Hilfslieferungen, durch die Betreuung der Geflüchteten und vieles mehr. Ihnen allen danke ich von ganzem Herzen!“



Trotz dieser schrecklichen Geschehnisse „ist es uns gelungen, unsere schöne Stadt weiterzuentwickeln“. Besonders freue Loth, dass die Weihnachtssitzung in dem sanierten Sitzungssaal des Rathauses stattfinden konnte. „Seit April 2020 waren wir auswärts unterwegs – zunächst wegen Corona in der Stadthalle, seit Herbst 2021 in Räumen der katholischen Kirche, der Freiwilligen Feuerwehr und des Landratsamtes.“

„Sprudelnde Steuereinnahmen“

Die derzeitige Haushaltssituation stellt sich laut Loth trotz düsterer Wirtschaftsprognosen erfreulich dar. „Dank sprudelnder Steuereinnahmen verzeichnen wir auch für den städtischen Haushalt Mehreinnahmen.“ Das dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, „dass wir mit drei oder vier Millionen Euro höheren Einnahmen keine zusätzlichen Schulerweiterungen finanzieren können“, stellte er klar. Die Herausforderung der kommenden Jahre werde darin liegen, „den Spagat zwischen der Erfüllung von Pflichtaufgaben und der Gewährung von freiwilligen Leistungen hinzubekommen“.



„Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen, weshalb die Stadt Weilheim weiterhin viel investiert“, sprach der Bürgermeister ein weiteres Thema an. Der erste Bauabschnitt der Kita Sonnenäcker an der Hardtkapellenstraße sei im Februar von den Kindern und ihren Betreuerinnen bezogen worden. Die Standzeit der Containeranlage am Sonnenfeld wurde bis mindestens 2024 verlängert. In Trägerschaft der AWO und in Kooperation mit der Stadt seien so in kurzer Zeit zusätzliche, dringend erforderliche Kita-Plätze geschaffen worden. Seit September hat Weilheim zudem einen Naturkindergarten in Deutenhausen/Marnbach, betrieben durch Natürlich! – Natur begreifen e.V. aus Oberhausen. „Ein großes Projekt zur Schaffung von dringend benötigten Kita-Plätzen ist bereits in Planung. Im Erdgeschoss des Neubaus in der Kanalstraße 5 soll bis Mitte 2024 eine Kita mit sechs Gruppen entstehen“, so Loth weiter.

Steigende Schülerzahlen

Auch auf das Thema Grundschulen ging Loth ein. Die Grundschule am Hardt platze aus den Nähten. Daher wurde in einer Studie der künftige Bedarf an Räumen für Schule und nachschulische Betreuung aufgezeigt. Die Entwürfe zur Erweiterung wurden Mitte November in der Großen Hochlandhalle ausgestellt. „Bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus werden die Kinder ab dem nächsten Schuljahr nachmittags in einem Interimsgebäude betreut“, berichtete Loth. Auch die Grundschule an der Ammer erfreut sich steigender Schülerzahlen. Da bleibe es nicht aus, dass die Ganztagsbetreuung immer stärker in Anspruch genommen wird. Daher werde bis Frühjahr der Raumbedarf in Abhängigkeit zur wachsenden Schülerzahl und des pädagogischen Konzeptes erarbeitet. Darauf aufbauend wird dann ein Architektenwettbewerb durchgeführt. Auch die Kinder der Ammerschule werden ab dem kommenden Schuljahr nachmittags in einem Interimsgebäude betreut.



Auf die Stadthalle, die seit Sommer 2021gesperrt ist, ging Loth ebenfalls ein. Im Sommer 2023 beginnt die In-Situ-Sanierung der statischen Konstruktion. „Diese zieht einen Rattenschwanz an weiteren Maßnahmen im Bereich Brandschutz, Elektroinstallationen und so weiter hinter sich her. Trotz dieser umfangreichen Sanierungsarbeiten sollen diese im Frühjahr 2024 beendet sein.“

Ergebnis erwartet

Ein weiteres Thema, das heuer für viel Aufsehen sorgte, ist die Bürgerbefragung zur Umgehungsstraße. Mit ihr habe die Stadt das bisher noch ausstehende Meinungsbild der Bürgerinnen und Bürger eingeholt. Das Ergebnis der weiteren Projektabstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr werde im ersten Quartal 2023 erwartet.



Um ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, hat die Stadt in 2022 verschiedene Maßnahmen durchgeführt. Zum Beispiel hat sich der Stadtrat auf klimarelevante Festsetzungen bei der Aufstellung von neuen Bebauungsplänen geeinigt. Der 2021 beauftragte Energienutzungsplan für die Stadt sowie die aktuelle CO 2 -Bilanz wurden 2022 fertiggestellt und würden „das Potential und die Notwendigkeit für weitere Klimaschutzmaßnahmen“ aufzeigen. Eine dieser Maßnahmen sei das „Klimanetzwerk“ für Unternehmen.

Testbetrieb läuft

Seit Anfang 2022 wird der Stadtbus federführend von den Stadtwerken betrieben. „Die geräuschlos fahrenden, batterie-elektrischen Midibusse, die über Nacht bei den Stadtwerken geladen werden, die angepasste Linienführung und der dichtere Takt sowie die deutlich besser erkennbaren Haltestellen werden gut angenommen“, teilte Loth mit. Zum 1. Oktober wurde ein testweiser Stadtbuslinienbetrieb nach Deutenhausen/Marnbach und Polling/Trifthof eingeführt. Zudem soll das Gebiet „Weilheim Nord-Ost“ zukünftig mit Fernwärme versorgt werden. Für die dafür notwendige Energiezentrale am Kranlöchl sei bereits das Bebauungsplanverfahren eingeleitet worden.



Danach ging das Stadtoberhaupt auf Kunst und Kultur ein.„So öffnete pünktlich zu Christi-Himmelfahrt das Volksfest“, blickte Loth zurück. Das nächste große Event war die 23. Oberlandausstellung. Im wahrsten Sinne des Wortes ein „Highlight“ sei das diesjährige Lichtkunst-Festival gewesen. Das nächste ist für Herbst 2025 geplant. Auch der Christkindlmarkt konnte wieder stattfinden. Dieses Jahr mit einer neuen Aufstellung der Marktstände am Marien- und Kirchplatz.



Seit Ende Juni können außerdem Weilheimerinnen und Weilheimer an der Calisthenics-Anlage in der Au Trainingseinheiten absolvieren. „Wer danach eine Erfrischung sucht, findet diese nicht nur in der nahen Kneipp-Anlage, sondern auch in einer Tour durch den benachbarten neuen Barfußpfad“, so Loth abschließend.

