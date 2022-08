Weilheims Innenstadt wird wieder zu großem Open-Air-Theater

Von: Stephanie Novy

Artistik und Schauspiel beleben am 24. September wieder Weilheims Gassen und Plätze. © Privat

Weilheim – Ein knappes Jahr ist es her, dass das neue Veranstaltungsformat „Weilheims 1. StuhlGang – Bühne muss mal wieder“ zur Aufführung kam.

Ein Kultur-Open-Air der besonderen Art, für das viele Weilheimer im wahrsten Sinne des Wortes „die Klappstühle ausgegraben hatten“. Hinter dieser Aktion steckte der damals gerade frisch gegründete, gemeinnützige Verein „smart- faireinte Bühne“, der sich zum Ziel gemacht hat, „Bühnenkünstler aus der Region miteinander aktiv zu vernetzen und durch Projekte, Workshops und Inszenierungen die Bühne als besonderen, persönlichen Erfahrungsraum für Menschen jeglichen Alters erlebbar zu machen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.



Die Begeisterung sei groß gewesen, als letztes Jahr Anfang Oktober rund 200 Zuschauer mit ihren eigens mitgebrachten Stühlen durch die Weilheimer Gassen zogen, vorbei an vielen kleinen und großen Bühnen und Präsentationsflächen, auf denen Künstler Musik, Schauspiel und Artistik zum Besten gaben.



Am Samstag, 24. September, gibt es nun eine Neuauflage des Kulturevents. „Das positive Feedback des Publikums und der Wusch nach Wiederholung hallten letzten Herbst noch mehrere Wochen nach“, erzählt Heidi Kluthe, die im vergangenen Jahr mit ihrer Schwester Sylvia die künstlerische Leitung für den Theaterspaziergang übernommen hatte. Daher fiel dem Verein die Entscheidung zu einer Wiederholung nicht schwer.

Und die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Während an der künstlerischen Front eifrig geprobt wird, kümmert sich ein achtköpfiges ORGA-Team um die Umsetzung der Veranstaltung. Julian Förster, der als Kassier Teil des Vorstands bei smart ist, ist neben vielen anderen Aufgabenbereichen für die Koordination aller Helfer an diesem Tag zuständig: „Unser Verein ist im vergangenen Jahr stark gewachsen. Mittlerweile sind wir rund 75 Mitglieder und somit personell für die Veranstaltung gut aufgestellt. Alle helfen zusammen, damit dieser Tag wieder rundum gelingt und für die Weilheimer ein erlebnisreicher und stimmungsvoller Tag wird.“ Auch die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Weilheim läuft reibungslos. „Es ist klasse, wie wir seitens der Behörden in unseren Ideen und Vorhaben unterstützt werden,“ ergänzt Heiner Welchert, erster Vorstand von smart.

Was geplant ist

Der erste von fünf Theaterspaziergängen startet um 16.15 Uhr auf dem Spielplatz am Rosengarten (Augsburgerstraße) und dauert knapp zwei Stunden. Im 45-Minutentakt läuft dann jeweils eine neue Gruppe mit jeweils 50 Zuschauern dort los und wird von Schauspielern durch das inszenierte Spektakel geführt. „Die Karten sind also limitiert, der Vorverkauf ist schon sehr gut angelaufen“, berichtet Krisztine Osswald, ebenfalls Teil des Vorstandsteams.



Aber was erwartet das Publikum nun genau? Unter dem Titel „HORA“ nehmen die Künstler und Künstlerinnen in diesem Jahr das Publikum mit auf einen Spaziergang durch die Zeit eines Menschenlebens. Sie erzählen von Leichtsinn und Charme der Kindheit und Jugend, von Leben und Lebendigkeit und von Träumen, die es zu träumen gilt, vom unaufhörlichen Ticken der Zeit, von Anfang und Ende. Auf fünf verschiedenen Bühnen wird getanzt, musiziert und geschauspielert. „Beim Zusammenstellen der Künstler war es uns enorm wichtig, Bühnenprofis mit Laien zusammen zu bringen und sowohl die verschiedenen Bühnenkünste als auch möglichst viele Generationen zu durchmischen.

Der Weilheimer StuhlGang startet bald wieder. © Privat

Denn genau das ist die Idee unseres Vereins“, schildert Sylvia Kluthe, die den kreativen Prozess auch in diesem Jahr wieder leitet. Ungefähr die Hälfte der Künstler stellt smart in diesem Jahr bereits selber. Junge, talentierte Menschen, die sich auf der Bühne ausprobieren wollen. Neben ihnen stehen unter anderem Artisten von VAGANTI, vom Circus Imago, sowie Profis wie das Tango-Duo SUR und viele mehr auf der Bühne. „Es wird auf jeden Fall eine künstlerische Vielfalt geboten sein, die begeistert und das Herz berührt“, sind sich die Köpfe von smart einig.

Tickets kaufen

Wer sich von diesem Versprechen überzeugen und am 24. September dabei sein möchte, kann sich ab sofort online oder auch unter Tel. 01806700733 Tickets für einen der fünf Sparzierrunden durch Weilheim erwerben. Es gibt auch ein Familienticket. Mit der Eintrittskarte erhält man zusätzlich Einlass zum Ausklang des Festes, der ab 18 Uhr im Innenhof der Herzogsägmühle (Herzog-Albrechtstraße) stattfinden wird, wo die Spaziergänge jeweils enden. Hier sorgen mehrere Bands, Getränke und einige Snacks sowie eine abschließende Feuershow für einen stimmungsvollen Abschluss.

Den ganzen Nachmittag über lädt zudem das „Kaffee der Träume“ auf dem Marienplatz Besucher mit und ohne Ticket ein, bei leckeren Crèpes, Kaffee und Kuchen ein bisschen zu verweilen und eine Station des Spaziergangs zu genießen. Hier befindet sich auch der offizielle Stand des Vereins smart, der Interessierte über die Arbeit des Vereins informiert.



Sollte es am 24. September regnen, wird das Fest auf Sonntag, 2. Oktober, verschoben. Die Eintrittskarten bleiben auch für den Ersatztermin gültig.

