Die kleinen Dinge

Weltfrauentag: Iranerin spricht über Proteste in ihrem Geburtsland

Von: Stephanie Novy

Die Frauen Union Weilheim Schongau lädt alle Interessierten zu einer Veranstaltung nach Peißenberg, bei der die gebürtige Iranerin Shabnam Hellmuth (4. v. li.) sprechen wird. © Novy

Peißenberg - „Menschenrechte gehen uns alle an.“ Und genau deshalb hofft Shabnam Hellmuth auf möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie am 8. März in Peißenberg über das Leben, die Proteste und die vielen Schicksale in ihrem Geburtsland spricht.

So einen emotionalen Pressetermin erlebt man selten. Es ist unübersehbar, dass dieses Thema alle sehr bewegt. Umso wichtiger ist es, darauf aufmerksam zu machen. Und genau das will Hellmuth zusammen mit dem Kreisverband der Frauen Union tun. Zum Weltfrauentag am 8. März wird die gebürtige Iranerin, die seit über 30 Jahren in Deutschland lebt und im Landkreis ihre Heimat gefunden hat, in Peißenberg über den mutigen Widerstand der zahlreichen Iranerinnen und Iraner sprechen.

Bei einem Treffen mit den Medien spricht sie über ihre Beweggründe an die Öffentlichkeit zu treten, denn das ist keinesfalls selbstverständlich. Für viele vielleicht schwer vorstellbar, aber auch hier in Deutschland müssen Frauen Konsequenzen befürchten, wenn sie offen über das Leid im Iran berichten. Deshalb war es der Kreisvorsitzenden der Frauen Union Angelika Flock anfangs nicht wohl bei dem Gedanken, dass Hellmuth einen Vortrag samt anschließender Gesprächsrunde abhalten will. Die beiden Frauen kennen sich schon seit etlichen Jahren und Flock weiß, das dieses öffentliche Engagement für Hellmuth gefährlich werden kann. Deshalb wird auch streng darauf geachtet, dass keine zu persönlichen Informationen an die Öffentlichkeit kommen. Vor allem, so die gebürtige Iranerin, möchte sie ihre Familie schützen.



Sie habe daher lange überlegt, ob sie diesen Schritt gehen soll. Doch dann dachte sie an den „Weißen Mittwoch“ im Iran. Immer mittwochs nehmen Frauen dort in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch ab, um zu protestieren. „Ich dachte, was haben die für einen Mut?“

Die kleinen Dinge

Nun beweist auch Hellmuth großen Mut, wenn sie am Weltfrauentag über ihr Geburtsland spricht. Im Iran könnte sie das niemals tun, es sei nicht erlaubt. Wie so vieles. Hellmuth erzählt, dass man sogar ins Gefängnis kommt, wenn man zum Beispiel in seinem Auto eine CD mit westlicher Musik hat und die Polizei diese bei einer Kontrolle entdeckt. „Es ist uns gar nicht bewusst, wie viel Freiheit auch in den kleinen Dingen liegt.“



Sie berichtet aber auch über andere, schwer zu ertragende Schicksale. Ein achtjähriges Mädchen, dass verprügelt wird, weil es das Kopftuch nicht richtig trägt. Ein junger Mann, der verhaftet wurde und Berufsverbot bekam, weil er ein Lied veröffentlichte, das die Wünsche vieler Iraner und Iranerinnen aufgreift.



Hellmuth erzählt auch von Jamshid Sharmahd. Dem Journalisten wird vom iranischen Regime der Prozess „wegen Korruption auf Erden“ gemacht. Er wurde zum Tode verurteilt.



Deshalb tritt Hellmuth nun den Schritt nach vorne an und will ihren Beitrag zur Aufklärung leisten. Wobei sie betont, dass sie nicht für ein Leben im Iran kämpfe. Ihr Zuhause sei hier in Deutschland. Sie sagt: „Ich kämpfe für die Iraner.“



Ihr sei bewusst, dass sie durch die Veranstaltung am Weltfrauentag keine große Veränderung im Iran herbeiführen kann. Aber Hellmuth hofft, bei der Bevölkerung hier im Land ein Bewusstsein zu schaffen. „Der Mensch neigt dazu, sich schnell an etwas zu gewöhnen.“ Aber jetzt gebe es gerade ein Zeitfenster, die Welt schaut auf den Iran. Das sei eine einmalige Chance, damit die Revolution diesmal gelingen kann.



Deshalb hoffen Hellmuth und die Vertreterinnen der Frauen Union auf zahlreiche Besucher, wenn die gebürtige Iranerin am Mittwoch, 8. März, um 18 Uhr im Gasthof zur Post unter dem Titel „Wirst du wegschauen? Frau – Leben – Freiheit im Iran“ über ihr Geburtsland sprechen wird. Zudem wird CSU Bundestagsmitglied Katrin Staffler vor Ort sein, um zu berichten, was die Union auf politischer Ebene erreichen will. Parteikollegin Dorothee Bär wird sich mit einer Videobotschaft an die Anwesenden wenden.

