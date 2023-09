Die Kunden von Friseurmeister Jörg Mengel in Weilheim kommen aus der ganzen Welt

Von: Bianca Heigl

Jörg Mengel vor der großen Deutschlandkarte in seinem Salon. Hier kommt für jede Dauerwelle eine rote Pin-Nadel rein – vom hohen Norden bis an die Alpen und darüber hinaus. Außerdem gibt es noch eine Rubbel-Weltkarte, auf der alle Länder der Erde freigerubbelt werden, aus denen schon Kunden kamen. © Bainca Heigl

Weilheim - „Eigentlich fing alles mit dem Kreisboten an“, schmunzelt Jörg Mengel, Inhaber eines Friseurladens in Weilheim. Denn als seine Frau vor ein paar Jahren die Idee hatte, der damals fast schon vergessenen Dauerwelle ein Revival zu bescheren, war diese einige Jahrzehnte nur noch eine Raderscheinung in Friseursalons.

Unter dem Motto „Spaß an Locken“ schaltete Jörg Mengel, Inhaber von Jörg Mengel Friseure in der Calvariengasse 4, eine Vorher-Nachher-Anzeige und löste damit einen wahren Hype aus.



Durchbruch mit Vorher-Nachher-Foto

„Nach der Anzeige stand unser Telefon nicht mehr still“, erzählt der Friseurmeister. „Wir hatten sogar mal eine Kundin, die kam nach drei Jahren noch mit dem Zeitungsausschnitt und meinte nur ‚jetzt bin ich da‘.“ Was Jörg Mengel dabei zugutekam war die Tatsache, dass zwei bis drei Generationen Auszubildender im Friseurhandwerk das Thema Dauerwelle eigentlich nur noch aus der Berufsschule kannten, im Salon aber nie praktiziert hatten. „Das Thema war total weg und als wir dann wieder damit angefangen haben, hörten wir immer wieder von Kunden, dass ihnen ihr bisheriger Friseur erzählt hatte, ihr Haar sei nicht für eine Dauerwelle geeignet, was aber nur eine Ausrede war, weil es keiner dort konnte.“ Nach der Anzeigenwerbung beschloss Jörg Mengel, auch in den sozialen Medien Wellen zu schlagen. Auf Instagram und TikTok sieht man die glücklichen Kundinnen und – ja – auch Kunden mit ihren Dauerwellen, manchmal wird auch Live gestreamt. „Auf Instagram haben wir 385.000 Abonnenten und mehr als 100.000 Zuschauer, wenn wir live gehen“, freut sich Jörg Mengel. Und das sind keineswegs nur „Zuschauer“, denn die Interaktionsquote ist mit mehr als 120.000 in den letzten zwölf Wochen überwältigend. Noch beeindruckender sind die Zahlen bei TikTok: Da sind schon mal 14 Millionen Follower und mehr bei so einem Stream und Videos werden 230 Millionen mal angeschaut. Und in noch einer Disziplin bricht Jörg Mengel Friseure Rekorde: „Wir sind sicher der Salon mit den meisten Anreise-Kilometern“, erzählt er über das riesige Echo, dass er mit dieser Idee erzielte. Denn Kunden kommen aus ganz Deutschland, um sich von Jörg und seinem zehnköpfigen Team den Kopf – pardon – die Haare verdrehen zu lassen. Und das ist lange noch nicht alles. „Außer Ungarn haben wir alle europäischen Länder in unserer Kundenkartei. Und auch aus anderen Kontinenten reisten bereits Kunden an, um sich hier eine Dauerwelle machen zu lassen.



Fachinterviews und Dauerwell-Seminare

„Ich möchte gar nicht wissen, wieviel Weilheimer Hotelgäste morgens mit glatten Haaren zum Frühstück gehen und nachmittags mit Locken zurückkommen“, so Mengel. Natürlich hat sich das alles auch in Fachkreisen herumgesprochen, Jörg Mengel gab bereits Interviews in Fachzeitschriften und gibt zusammen mit seiner Mitarbeiterin Birgit Dauerwell-Seminare für andere Salons, zuletzt eines in der Schweiz.



Man kann sagen: Er hat „die Welle“ gefunden!