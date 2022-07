Wessobrunn lädt zu verschiedenen Ferienprogramm-Aktionen

Von: Roland Halmel

Teilen

Bürgermeister Georg Guggemos mit Sandra Merk und dem Wessobrunner Ferienprogramm. © Halmel

Wessobrunn – Auch in diesem Jahr wird es in Wessobrunn wieder ein Ferienprogramm geben. „Sandra Merk und Vanessa Erdt haben sich um die Gestaltung und um die Organisation gekümmert“, berichtete Bürgermeister Georg Guggemos.

Los geht es bereits am 1. August mit erlebnispädagogischen Outdoorspielen. Danach folgt eine bunte Mischung an Aktivitäten für den Nachwuchs vom Töpfern, Basteln, Schatzsuche und Sport sowie Aktionen von Vereinen oder Organisationen wie dem Jugend-Rot-Kreuz, dem Gartenbauverein, dem Schützenverein, dem Verein bildender Einrichtungen Forst, dem SC Forst oder der Ministranten. Letztere laden vom 12. bis 14. August zu einem Zeltlager. Der Bürgermeister selbst wird am 9. September mit den Kindern Stockschießen. Zudem gibt es verschiedene Wanderungen.

„Es wird wirklich sehr viel geboten“, freut sich Guggemos über das reichhaltige Angebot, das bis zum 10. September geht. Genaue Informationen zu den 23 verschiedenen Programmpunkten gibt es online, Tel. (08809/313-00) oder per E-Mail (S.Merk@wessobrunn.de) bei Sandra Merk. „Als Gemeinde bedanken wir uns bei allen Beteiligten und den Kindern wünschen wir viel Spaß“, so Guggemos.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.