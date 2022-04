Maut-Rabatt für Raistinger: Wessobrunn fordert Differenzausgleich

Von: Roland Halmel

An der Schranke an Zellsee müssen die Autofahrer zahlen um nach Stillern zu kommen. © Halmel

Wessobrunn – Vor etwas mehr als zehn Jahren wurde die Schranke auf dem Verbindungsweg Zellsee-Stillern in Betrieb genommen. Seitdem müssen die Benutzer*innen dieser Abkürzung eine Maut an die Gemeinde Wessobrunn zahlen. Um die ging es jetzt in der letzten Gemeinderatssitzung.

Hintergrund war eine Anfrage des Raistinger Bürgermeisters Martin Höck. „Er hat wegen eines Nachlasses für Raistinger Bürger, die eine dauerhafte Durchfahrtsberechtigung haben, nachgefragt“, berichtete Wessobrunns Rathauschef Georg Guggemos. „Ich habe ihm mitgeteilt, dass wir als Gemeinde hohe Aufwendungen für die Wegesanierung und die Instandhaltung der Schranke haben, deshalb sollten die Einnahmen bei uns gleich bleiben“, erklärte Guggemos. Sein Vorschlag lautete daher, dass die Wessobrunner Mindereinnahmen durch den eingeräumten Rabatt von der Gemeinde Raisting ausgeglichen werden sollten. „Auf das sollten wir auch bestehen“, pflichtete ihm Gemeinderat Franz Erhard bei. Bei einer Ermäßigung von 20 Prozent für die 58 Raistinger*innen, die eine der rund 350 Durchfahrtsgenehmigungen haben und die im Jahr 108 Euro kostet, wäre das ein Betrag von 1 252 Euro. Diesem Vorschlag stimmte das Ratsgremium dann auch einhellig zu.

Sollte die Gemeinde Raisting den vorgenannten Differenzbetrag übernehmen, bekommen deren Gemeindebürger einen Rabatt von 20 Prozent eingeräumt. Abschließend verwies Guggemos noch auf die Möglichkeit für die Schranke einen Handsender zu erwerben. „Den gibt es bei uns in der Gemeinde für 70 Euro“, erklärte der Wessobrunner Bürgermeister.

