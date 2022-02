Überholer wird selbst überholt und stößt gegen einen Baum

Der Pkw des 42-Jährigen erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden. © imago

Wessobrunn - Zwischen Wessobrunn und Zellsee kam es gestern Früh zu einem Anstoß zwischen zwei überholenden Pkws, wobei letztendlich einer davon an einem Baum landete, aber zum Glück unverletzt blieb.

Ein 42 Jahre alter Landsberger fuhr gegen 7.30 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Weilheim, als er ein langsameres vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte. Just in dem Moment als er ausscherte wurde er wiederum von einem hinter ihm fahrenden Pkw einer 59 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Landsberg bereits überholt. Dies hatte der 42-Jährige übersehen und so kam es zu einem Streifzusammenstoß der beiden überholenden Pkws. Durch diesen Anstoß kam der Pkw des Landsbergers nach rechts ins Bankett und stieß letztendlich gegen einen Baum.

Beide Fahrzeuglenker blieben ohne körperlichen Schaden. Der Sachschaden allerdings war mit insgesamt circa 25000 Euro nicht ganz unerheblich, wobei der Pkw des Landsbergers einen Totalschaden erlitt.

