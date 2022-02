Wessobrunns Geschäftsleiter kehrt zur VG Bernbeuren zurück

Von: Roland Halmel

Teilen

Nach nur fünf Monaten wird Thomas Natter seinen Arbeitsplatz wieder verlassen. © Halmel

Wessobrunn – In der vergangenen Woche ploppte bei den Nutzern der Wessobrunn App eine Nachricht auf, dass es in der Gemeinde eine neue Stellenausschreibung gibt. Gesucht wird aktuell ein Geschäftsleiter oder eine Geschäftsleiterin.

Diese Stelle übernahm Thomas Natter am 1. Oktober vergangenen Jahres als Nachfolger von Martin Krenner, der an das Landratsamt Weilheim wechselte. Nach nur fünf Monaten wird der 52-jährige Hohenfurcher die Klostergemeinde jetzt aber wieder verlassen, um zur Verwaltungsgemeinschaft Bernbeuren zurückzukehren, bei der er bis vor seinem Wechsel nach Wessobrunn in gleicher Funktion tätig war. „Das ist sehr schade, weil wir sehr gut zusammengearbeitet haben, aber mit der Entscheidung müssen wir leben“, kommentierte Bürgermeister Georg Guggemos die überraschende Kündigung von Natter noch in der Probezeit.

„Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, nachdem ich immer wieder von der VG angesprochen wurde, ob ich nicht zurückkehren möchte“, erklärte Natter, der nach eigenen Angaben sowohl mit dem Rathauschef, als auch mit den Kollegen in der Verwaltung und dem Gemeinderat sehr kollegial und gut auskam. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden, es ist ein angenehmer Arbeitsplatz hier und es fiel auch überhaupt nichts Negatives vor, letztlich war es eine Bauchentscheidung“, begründete Natter seinen Schritt auf seinen alten Posten zurückzukehren, der nach seinem Weggang monatelang vakant war.

„Der Schreibtisch ist voll“, meint Natter, der die Klostergemeinde zum 28. Februar verlassen wird. „Wenn irgendetwas sein und es Fragen geben sollte, stehe ich meinem Nachfolger oder Nachfolgerin natürlich gerne mit Rat zur Verfügung, das war auch schon beim vorherigen Wechsel mit der VG und auch mit Martin Krenner so geregelt“, meinte Natter. „Ein geregelter Übergang ist mir wichtig“, hofft Guggemos, dass sich schnell ein geeigneter Kandidat oder Kandidatin für den wichtigen Posten in der Gemeinde finden wird. Die Bewerbungsfrist für Interessierte läuft bis zum 22. Februar.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.