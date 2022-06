Wetter und Klimapfad auf dem Hohen Peißenberg fertig überarbeitet

Von: Rasso Schorer

Hohenpeißenbergs Bürgermeister Thomas Dorsch (3. v. links) und DWD-Vizepräsident und Vorstandsmitglied Norbert Wetter (2. v. rechts) gaben den neugestalteten Pfad gemeinsam mit den DWD-Kollegen Gertrud Nöth (Sprecherin), Thomas Elste (Initiator) und Dr. Christian Plaß-Dülmer (Leiter des Meteorologischen Observatoriums) (v. links) für die Öffentlichkeit frei. © Schorer

Hohenpeißenberg – Anzuschauen gibt es auf dem Hohen Peißenberg vieles, unter anderem den Wetter- und Klimapfad. Dessen neugestaltete elf Schilder sind am Mittwoch der Öffentlichkeit übergeben worden.

Mit zwei Superlativen warte seine Gemeinde auf, freut sich Bürgermeister Thomas Dorsch: dem sagenhaften Panoramablick und dem mit 241 Jahren ältesten Bergobservatorium der Welt. „Bei uns wurde schon zu Zeiten das Klima beobachtet, da hat man woanders hinter dem Begriff etwas zum Essen vermutet.“ Der rund 500 bis 600 Meter lange Wetter- und Klimapfad verbindet beides, Ausblick und Klima beziehungsweise Wetter. In gut 15 Minuten abzulaufen, bei eingehender Lektüre der Tafeln dauert es rund doppelt so lang, liefert er einige Informationen. Wer mehr wissen oder an einem Quiz teilnehmen will, wird per QR-Codes online weitergeleitet.



Diese Codes sind ein neuer Bestandteil der überarbeiteten Schilder. Nach zehn Jahren sei es einfach wieder an der Zeit gewesen, findet Initiator und DWD (Deutscher Wetterdienst)-Mitarbeiter Thomas Elste.



Rund 50.000 Personen beschritten den Weg in seiner bisherigen Version, schätzt DWD-Vizepräsident Norbert Wetter. „Er wird sehr stark frequentiert, viele Schulklassen kommen hier herauf, die Leute bleiben vor den Schildern stehen“, bekräftigt Dorsch.



Das, was im Observatorium erarbeitet wird, gehe längst über das Spektrum einer „Wetterstation“ hinaus, schildert dessen Leiter Dr. Christian Plaß-Dülmer. Über die im Zusammenhang mit dem Klimawandel gewonnenen Erkenntnisse seien die Experten sehr besorgt – die Bevölkerung darüber aufzuklären sei ein entsprechend wichtiges Anliegen. Rund 100 Führungen pro Jahr begrüßt das Observatorium; und es könnten noch deutlich mehr sein. „Wir können nicht alle reinlassen“, bedauert Elste. Doch sei der Wetter- und Klimapfad eine hilfreiche Möglichkeit, Informationen für die interessierte Öffentlichkeit aufzubereiten.



Weitere Infos soll der neue Infopavillon bereithalten, seine Fertigstellung ist für 2023 angepeilt. „Der Klimawandel ist ein Fakt“, sagt Dr. Plaß-Dülmer. Temperaturanstieg und eine Zunahme von Extremwettereignissen sprechen eine deutliche Sprache. Jeder einzelne sei gefordert, dagegen ein Stück beizutragen. „Wir sind nicht darauf aus, an den Hängen des Bayerischen Rigis mal Merlot anbauen zu können“, macht Bürgermeister Dorsch klar. Seine traditionellen zwei Superlative reichen dem Hohen Peißenberg völlig aus.