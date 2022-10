Wie sich Weilheim auf einen Blackout vorbereitet

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Ein möglicher Leuchtturm könnte die Hardtschule werden. © Novy

Weilheim – „Blackout“ – ein Begriff, der einem dieser Tage immer öfter begegnet. Groß ist bei vielen die Sorge, nicht vorbereitet zu sein.



Auch immer mehr Kommunen beschäftigen sich mit der Thematik. In der letzten Stadtratssitzung stellte Energiereferent Karl-Heinz Grehl (Grüne) eine entsprechende Anfrage. „Durch die derzeit zweifelsohne eingetretene Energiekrise, verursacht durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, könnte es während einer sehr kalten Winterperiode oder während einer Dunkelflaute durchaus zu einem Blackout in Deutschland kommen“, erklärt der Grünen-Politiker. „Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses nicht besonders groß ist, sollte man meiner Meinung nach auf eine solche Situation vorbereitet sein“, schreibt Grehl weiter.

Daher stellte er insgesamt fünf Fragen, welche Ordnungsamtsleiter Walter Weber beantwortete:



Ist die Stadt Weilheim ausreichend auf einen möglichen Blackout (insbesondere, wenn er länger als 72 Stunden dauern sollte) vorbereitet?

Die Stadt Weilheim ist mit der Erstellung eines Notfallplanes und der Installierung von „Leuchttürmen“ beschäftigt. Diese Leuchttürme sind bei einem Blackout Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger, die sich in Not befinden und Hilfe benötigen.



Folgende städtische Liegenschaften werden mit Notstromaggregaten, sogenannten Netzersatzanlagen (NEA), bestückt, beziehungsweise erhalten Einspeiseeinrichtung für die Notstromversorgung:

Rathaus: Eine Elektrofachfirma ist für die Installationsarbeiten zur Anschlussbereitstellung für eine Netzersatzanlage (NEA) beauftragt. Leider kam es zu Lieferengpässen. Die Arbeiten werden Ende Oktober abgeschlossen sein. Die Stadtwerke halten eigens dafür ein mobiles Notstromaggregat bereit.

Gemeindehaus Marnbach: Es wird ein Anschluss für eine Notstromversorgung durch die Stadtwerke bis Mitte/Ende November installiert; vorausgesetzt es gibt keine Lieferengpässe. Ein Notstromaggregat wird durch den Feuerwehrverein Marnbach bereitgestellt.

Feuerwehrhaus Marnbach und Feuerwehrhaus Unterhausen: Es wird ein Anschluss für eine Notstromversorgung durch die Stadtwerke bis Mitte/Ende November installiert; vorausgesetzt es gibt keine Lieferengpässe.

Stadthalle: Es ist ein Ingenieur-Büro für die Planung eines stationären Notstromaggregates beauftragt. Das Notstromaggregat soll im westlichen Bereich in der Nähe der Trafohäuser aufgestellt werden. Mit Wiederinbetriebnahme der Stadthalle 2024 kann unmittelbar darauf zurückgegriffen werden.

Mögliche Leuchttürme:

Hardtschule, Mittelschule, Ammerschule: Die Installation eines Anschlusses für eine NEA wird durch die Stadtwerke geprüft. Die Umsetzung erfolgt frühestens im Winter/Frühjahr 2023.

Ist die Trinkwasserversorgung dann noch gesichert?

Die Stadtwerke haben sich die letzten Jahre auf Sicherheitsstörungen vorbereitet. Alle städtischen kritischen Infrastrukturen wie die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung inklusive Kläranlage, dass Glasfasernetz und auch die Betriebsstandorte der Stadtwerke sind notstromversorgt. Die Kraftstoffversorgung und die Tanklogistik sind für mehrere Tage sichergestellt.



Stehen für die Stadtverwaltung, die Feuerwehr und für die notwendige Notversorgung der Stadt genügend Notstromaggregate zur Verfügung?

Das Feuerwehrgerätehaus Weilheim ist seit der Gründung mit einem Notstromaggregat ausgerüstet. Dieses wurde in den letzten Jahren grunderneuert, so dass wir hier technisch auf neuestem Stand sind. Mit 120kVA ist es ausreichend dimensioniert. Es wird darauf geachtet, dass ausreichend Kraftstoff vorhanden ist. Die Weilheimer Feuerwehr und auch die Ortsteilfeuerwehren verfügen über mobile Notstromaggregate, die teils in den Löschfahrzeugen verbaut sind. Für die Stadtverwaltung (Rathaus) wird über die Stadtwerke Weilheim ein mobiles Notstromaggregat vorgehalten, das in kurzer Zeit für die Notstromversorgung zur Verfügung steht. Die Stadtwerke sind wie in Frage zwei beschrieben ausreichend ausgerüstet.



Sind ausreichende Vorkehrungen für eine nötige Notversorgung der Bevölkerung getroffen?

Zentraler Bestandteil der Blackout-Vorsorge in den Städten und Gemeinden ist die Information der Bevölkerung vor und während des Stromausfalls.



- Aufklärung der Bevölkerung über die Möglichkeit eines Blackouts und die Darstellung der Folgen eines Blackouts.



- Darstellung der Grenzen der organisierten Hilfe beziehungsweise der Einsatzorganisationen



- Daraus folgt die Aufforderung zur Eigenvorsorge. Alle wichtigen Informationen erhalten die Bürgerinnen und Bürger über verschiedene Medien (unter anderem Zeitungsberichte, TV) und über die Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“.



Wurde eine solche Krisenlage, insbesondere auch zusammen mit den zuständigen Katastrophenschutzbehörden im Landkreis, schon einmal geübt?

Die Katastrophenschutzbehörde und die Stadtverwaltung erstellen aktuell einen Katastrophenschutzplan Blackout. Übungen fanden in Teilbereichen statt. So zum Beispiel im Bereich Kommunikation eine Funkübung im analogen 4m Band. Zudem wurden und werden Gebäude der kritischen Infrastruktur einem „Stresstest“ unterzogen. Dabei werden Gebäude vom allgemeinen Stromnetz abgekoppelt und nur vom vorhandenen Notstromaggregat versorgt. Im Rahmen einer Übung wurde die Weilheimer Trinkwasserversorgung über drei Tage Notstromversorgt, dies hat ohne Probleme funktioniert. Weitere Übungen werden folgen.

