Gemeinde Wielenbach muss Neubau des Kindergartens auf Eis legen

Hier sollte eigentlich in diesem Jahr ein neues Gebäude für den Kindergarten entstehen. Doch es gibt Schwierigkeiten bei der Förderung. © Gemeinde

Wielenbach – Die Gemeinde Wielenbach plant seit drei Jahren an der Raistinger Straße einen Kindergartenneubau. Die Entwurfsplanung steht schon, eigentlich hätte dieses Jahr mit dem Bau begonnen werden sollen. Jetzt sind Fördergelder weggefallen und die Finanzen der Gemeinde lassen das nicht mehr zu.

Bereits in der Planungsphase waren Kostensteigerungen in Millionenhöhe zu verzeichnen, die von der Gemeinde finanziell noch zu tragen gewesen wären, wie Erster Bürgermeister Harald Mansi mitteilt. Dann wurde Mitte vergangenen Jahres ein Sonderinvestitionsprogramm des Freistaats zur Förderung von Kindergartenplätzen eingestellt. Wieder rund eine Millionen Euro, die für den Neubau eingeplant waren und jetzt von der Gemeinde selbst zu tragen sind. Auch das hätte Wielenbach, wenn auch nur schwer, geschafft. „Jetzt aber liegt uns der Förderbescheid der Regierung von Oberbayern vor, der wiederum eine weit unter unseren Annahmen liegende Förderung ausweist. Zuletzt wurde noch das Förderprogramm für energieeffizientes Bauen gestoppt, aus dem wir 450 000 Euro erhalten hätten“, so der Bürgermeister. Damit ist die Gemeinde Wielenbach an einem Punkt angelangt, den Neubau aktuell nicht mehr finanzieren zu können.



„Nach derzeitigem Stand müssten wir auf Basis unserer Bauplanungen von den etwa sechs Millionen Euro Baukosten rund 4,2 Millionen Euro aus unseren Hausmitteln für den Neubau aufbringen. 1,8 Millionen Euro sind als Förderung zugesagt.“ 2,4 Millionen Euro an Eigenmitteln hatte die Gemeinde Wielenbach im Haushalt für den Kindergarten vorgesehen, mehr sind aktuell neben den anderen Ausgaben nicht darstellbar.

Wie geht es weiter?

Jetzt heißt es erst einmal warten, wie sich die Gemeindefinanzen in nächster Zeit entwickeln. „Wenn es gut läuft, können wir schon nächstes Jahr wieder einsteigen, es kann aber auch noch länger dauern, bis genügend Finanzmittel oder bessere Förderbedingungen zur Verfügung stehen.“ Auf alle Fälle wird die Verwaltung auch an Alternativen arbeiten, wie die notwendigen Kindergartenplätze geschaffen werden können. „Wir stellen alles auf den Prüfstand“, so Bürgermeister Mansi, „nur nicht, dass der Kindergarten gebaut wird“. Dieser wird kommen. Das ist erklärtes Ziel der Gemeinde. Auch werden andere Projekte hinterfragt oder geprüft, ob diese verschoben werden können.



Christine Ulbrich, Zweite Bürgermeisterin und Referentin für den Kindergarten, sagt dazu: „Es ist bedauerlich, dass die Kommunen mit dem steigenden Bedarf an Kinderbetreuung finanziell so stark belastet werden. Hier braucht es mehr Unterstützung vom Land und vom Bund. Dabei ist es gar nicht die Anzahl der Kinder, die zu dem Bedarf an neuen Plätzen führt, sondern vielmehr der gestiegene Betreuungsumfang. Dieser ist mit dem gesetzlichen Anspruch auf eine Kinderbetreuung richtigerweise auch garantiert.“



Geplant ist in Wielenbach der Neubau einer Kita für fünf Gruppen. Neben drei Kindergartengruppen sollen in der neuen Einrichtung auch eine Krippen- und eine altersgemischte Gruppe entstehen. Dort sollten die Kinder betreut werden, die derzeit in Zwischenlösungen, in einem Containerbau an der Rosenstraße und einem Interimskindergarten in der Ortsmitte, untergebracht sind. Die Eltern müssen sich laut Mansi daher keine Sorgen machen: Betreuungsplätze seien in Wielenbach ausreichend vorhanden.

