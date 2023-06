Kassiererin fällt Trickbetrug zum Opfer: Täterin erbeutet 320 Euro und entkommt

Sie wollte 1500 Euro in kleine Scheine gewechselt haben. Am Ende erbeutete sie 320 Euro. (Symbolfoto)

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Von Kai Lorenz schließen

Ein Supermarkt in Wielenbach wurde letzte Woche zum Schauplatz eines hinterlistigen Trickbetrugs. Während eines Kassenwechsels gelang es einer unbekannten Täterin, eine Kassiererin im „Netto“-Markt in der Edelweißstraße abzulenken und 320 Euro an sich zu bringen. Die Polizei Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen, während die Täterin mit ihrer Beute entkommen konnte.

Der Vorfall ereignete sich am letzten Mittwoch zwischen 16 und 17.30 Uhr. Eine Frau, geschätzt etwa 35 Jahre alt und südländischen Aussehens, näherte sich der Kasse und bat darum, 1500 Euro in kleinere Scheine wechseln zu lassen. Während des Wechselvorgangs nutzte sie geschickt ablenkende Gespräche, um die Kassiererin zu verwirren, berichtet die Polizei.

Trotz der Ablenkungsmanöver der Betrügerin gelang es der Kassiererin nicht, den gewünschten Betrag zu wechseln. Als die Täterin dies bemerkte, verließ sie den Supermarkt mit den 1500 Euro, die sie zuvor gegeben hatte, sowie zusätzlichen 320 Euro, die sie während des ablenkenden Gesprächs ergaunert hatte.

Erst nach Kassenschluss bemerkte die Kassiererin das Fehlen des Geldbetrags. Sofort wurde die Polizei Weilheim informiert, die nun an der Aufklärung des Falls arbeitet.