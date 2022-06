Wielenbach: Pkw-Fahrer streift Radfahrerin und verweigert Personalien

Teilen

Es laufen nun Ermittlungen gegen den Fahrer. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Mickis-Fotowelt

Wielenbach - Auf der Wache der Polizeiinspektion Weilheim erstattete eine 58-jährige Weilheimerin nachmittags eine Anzeige.

Nach Angaben der Polizei, waren sie und ihr Ehemann zur späten Mittagszeit mit den Rädern auf der Rudolf-Seeberger-Allee in Richtung Weilheim unterwegs gewesen, als von rechts aus der Brunnenstraße ein Pkw einbog. Dabei übersah der 20-jährige Fahrer die Frau und streifte mit seinem Pkw an ihren Hinterreifen. Die Frau konnte einen Sturz gerade noch vermeiden. Am Hinterrad ihres Fahrrades war aber ein Schaden entstanden.

Im weiteren Verlauf erschien der Vater des jungen Fahrers an der Unfallstelle und verhinderte letztendlich, dass sein Sohn dem Ehepaar gegenüber seine Personalien angab. Nur über das gemerkte Kennzeichen des Autos konnte nun der verantwortliche Fahrer und sein Vater ermittelt werden. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote