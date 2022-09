„WIR - Weilheim“: Fototermine für Lichtkunst-Projekt

Teilen

Es werden Kreisstadtbewohner und -bewohnerinnen gesucht, die sich für das Projekt fotografieren lassen wollen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / DaLiu (YAYMicro)

Weilheim – Zum diesjährigen Festival von Lichtkunst Weilheim sucht Philipp Geist für seine Installation „WIR – Weilheim“ Kreisstadtbewohner und -bewohnerinnen, die sich fotografieren lassen.

An verschiedenen Fassaden am Marienplatz soll eine möglichst große Vielfalt der Menschen in Weilheim aufgezeigt werden. Die Porträts werden in die Lichtkunst-Projektionen einfließen. Es werden auch aktuelle und historische Porträts von Weilheimer Bürgerinnen und Bürgern auf die Fassaden projiziert. „Es geht darum, das WIR zu zeigen, das Miteinander, das Zusammen und auch die Diversität der Stadt. Es wäre schön, viele möglichst unterschiedliche aktuelle Portraits einzubinden“, erklärt Geist.

Fototermine sind: Freitag, 23. September, 14 bis 17 Uhr, Samstag, 24. September, 10 bis 13 Uhr im ZwischenRaum, Pöltnerstraße 1. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote