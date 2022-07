Wirtschaftsgymnasium Weilheim verabschiedet seine Absolventen

Von: Stephanie Novy

Die Absolventen mit Schulleiterin Ingeborg Krabler (links). © Novy

Weilheim – Es war ein ganz besonderer Jahrgang. Die Absolventinnen und Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums der Oberland Schulen mussten viele Herausforderungen in ihrer Schulzeit meistern. Doch jetzt haben sie es geschafft.

Es war eine Feier mit vielen Emotionen. Schulleiterin Ingeborg Krabler verdrückte schon zu Beginn die ein oder andere Träne: „Wir hängen mit den Herzen an unseren Schülern.“ Lange Zeit drückten die Absolventen die Schulbank. Zwei von ihnen waren sogar schon seit der fünften Klasse an den Oberlandschulen.



Doch nun ist ihre Zeit am Wirtschaftsgymnasium vorbei.Einfach war es dabei nicht immer. Krabler erinnerte an die Herausforderungen, die die Absolventen bestehen mussten und die teils auch in Zukunft auf sie zukommen werden: Homeschooling, Präsenzunterricht mit Maskenpflicht, der Krieg in Europa und damit verbundene Unsicherheiten sowie nicht zuletzt der Klimawandel. Doch trotz aller Widrigkeiten haben die Schüler ihren Abschluss geschafft. Darauf könnten sie zurecht stolz sein, meinte Krabler, doch sollten sie nicht vergessen: „Noten sind nicht der wahre Wert dessen, was man ist und wie viel man kann.“ Wichtig sei es jedoch, wissbegierig zu bleiben und Verantwortung für das eigene Leben, für die Mitmenschen und die Welt zu übernehmen. „Mischt euch ein, streitet und handelt!“

Persönliche Worte

Bei der Zeugnisübergabe gab es dann nicht nur Glückwünsche, sondern auch persönliche Worte für jeden einzelnen von Martina Schmidt, ständige Stellvertreterin der Schulleiterin. Unter viel Beifall der Angehörigen durften Christoph Edelmann, Julian Götz, Moritz Gross, Luis Heine, Luise Höfler, Lara Instinsky, Nicolas Kaiser, Leopold Schäfer und Lea Sührig die Abschlusszeugnisse entgegennehmen.

Auch Oberstufenkoordinator Jochen Kleinmond hatte sich etwas für die Klasse einfallen lassen. Zusammen mit Mathelehrer Klaus Rudlowski spielte er unter anderem „Blowin‘ in the wind“ von Bob Dylan. Dazu liefen Fotos der Schüler und Lehrkräfte über einen Bildschirm. Rudlowski bedankte sich bei den Schülern der Abschlussklasse für „die Jahre, die ich mit euch verbringen durfte“. Sie seien immer „wertschätzend, wohlwollend“ und anderen mit einem Lächeln begegnet. „Das hat mir viel bedeutet.“

Jetzt heißt es für die Absolventen hinaus in die Welt zu gehen, denn, so Krabler: „Erfahrung kann man nicht vermitteln, man muss sie selbst machen.“

