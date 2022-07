Wohnungsbrand in Weilheim: Bewohnerin wurde leicht verletzt

Von: Mihriban Dincel

Bis in die Morgenstunden waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weilheim im Einsatz. © FFW Weilheim

Weilheim - Heute Nacht um 3.38 Uhr wurde die Feuerwehr Weilheim in die Wohnsiedlung Am Betberg gerufen. Grund dafür war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Bei Eintreffen wurde, nach Angaben der Feuerwehr, eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses festgestellt. Ein Trupp konnte mit Atemschutz mittels eines C-Rohrs den Brand nach wenigen Minuten unter Kontrolle bringen. Das Feuer war in der Küche ausgebrochen.

Durch den schnellen Einsatz wurde eine Ausbreitung auf umliegende Wohnungen verhindert. Insbesondere durch die Anwendung eines Rauchvorhangs, kam es dabei zu keinem Austritt von Brandrauch in das Treppenhaus. Durch den gezielten Einsatz von CAFS (Druckluftschaum) musste außerdem zum Brandschaden kein zusätzlicher Wasserschaden verzeichnet werden. Mittels eines Überdrucklüfters wurde das Objekt belüftet. Das Feuer hat die Wohnung aber dennoch nicht unerheblich beschädigt.

Die umliegenden Wohnungen wurden zur Sicherheit während des Einsatzes geräumt. Die Bewohnerin aus der Brandwohnung wurde leicht verletzt. Die Einsatzkräfte lieferten sie ins Krankenhaus ein.

Unterstützt wurde die Feuerwehr Weilheim bei diesem Einsatz von der Feuerwehr Peißenberg. Diese kam mit einer weiteren Drehleiter und einem Löschfahrzeug hinzu. Über 40 Kräfte der Feuerwehr waren bis etwa 5.30 Uhr im Einsatz. Auch vor Ort waren der Rettungsdienst sowie die Polizei. Dies war bereits der fünfte Nachteinsatz im Juli.

