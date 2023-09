Innovatives Pilotprojekt

„Wunderwelt Bernried“ im Buchheim-Museum: Klangschaukeln und Kontroverse um entlassenen Direktor

Von: Dieter Roettig

Zahlreiche Freunde und Unterstützer von Buchheims Ex-Direktor Daniel J. Schreiber demonstrierten mit seinem Porträt gegen die Entlassung. © Roettig

Buchheim - Er war zwar nicht persönlich anwesend, aber doch dutzendfach dabei: Auf umgehängten Porträts des überraschend und fristlos gekündigten Direktors Daniel J. Schreiber demonstrierten „Freunde des Buchheim-Museums“ für seine Wiedereinstellung.

Es war die erste Veranstaltung des Buchheim-Museums nach der Ära des geschassten Direktors Daniel J. Schreiber. Im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts „Wunderwelt Bernried“ wurde am markant zum Starnberger See ragenden Steg die Klangschaukel-Installation „Musical Swings“ der Öffentlichkeit übergeben. Besucher können gemeinsam schaukeln und durch die Schwünge Klänge erzeugen – „als unmittelbar körperliche und ästhetische Erfahrung von Kunst, Natur und menschlicher Gemeinschaft.“



Bei aller Euphorie über das neue Projekt erinnerten Interimsdirektor Prof. Dr. Erich Schneider und Bernrieds Bürgermeister Dr. Georg Malterer daran, dass die Idee zur „Wunderwelt Bernried“ von Ex-Direktor Daniel J. Schreiber und dem damaligen Gemeindechef Josef Steigenberger bei einem Feierabend-Bier geboren wurde. Dr. Malterer fand es schade, dass Schreiber das erste Großprojekt der Wunderwelt nicht selbst eröffnen könne, freute sich aber über die vielfach um den Hals seiner Anhänger gehängten Porträts.



Auf die Zwischenrufe der Fans nach dem „Warum“ der Schreiber-Entlassung antwortete Prof. Dr. Erich Schneider, dass man wegen der rechtlichen Auseinandersetzung derzeit keinerlei Stellung dazu nehmen dürfe. Schneider dankte dem Personal des Museums für sein Engagement, den Betrieb trotz unruhiger Zeiten wie gewohnt weiter zu führen.



Landrätin Andrea Jochner-Weiß sah in ihrem Grußwort den Landkreis-Slogan „Kunst, Kultur und Natur“ wieder einmal bestätigt. Und sie freute sich, dass mit der aktuellen Otto-Ausstellung mit bislang über 50.000 Besuchern ein Rekord aufgestellt wurde. Jetzt können Kids und auch Erwachsene nach dem Museumsbesuch noch „klangschaukeln“.



Das probierten gleich nach der Freigabe die Kinder von Bürgermeister Dr. Malterer aus, assistiert von Clownin Murmel, die den ganzen Nachmittag auf dem Freigelände für Spaß sorgte. Davor gab es noch „Musical Swings“ auf den drei überdimensionalen Schaukeln mit Ausdruckstänzerin Katrin Schafitel und Max Grosch als Begleiter auf der Violine.



Innovatives Pilotprojekt

Bei der „Wunderwelt Bernried“, einem Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde mit dem Buchheim-Museum, handelt es sich um ein innovatives Pilotprojekt. Zwischen Dorfzentrum und Museum soll eine entdeckungswürdige Landschaft mit Überraschungen und Attraktionen zum Staunen und Mitmachen entstehen wie eben die Klangschaukeln. Deren Entwickler Stuart Wershof vom Québecer Kunst- und Designstudio „Daily tous les jours“ war zum Aufbau extra angereist und wurde betreut von Geneviève Rolland, der Qubébecer Generaldelegierten im Kanada-Konsulat in München. Gefördert wurde das Projekt vom EU-Leader-Programm, der Bayerischen Staatskanzlei, den Ministerium für Internationale Beziehungen und Frankophonie sowie für Kultur und Kommunikation von Québec. Zahlreiche private Spender waren ebenfalls beteiligt wie das Marina-Hotel in Bernried, die Moll-Gruppe in München, das Dornier Family Office in Starnberg, Michael Langen aus Tutzing, die Sparkasse Oberland sowie die Freunde des Buchheim-Museums aus Bernried.