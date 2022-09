Wichtige Kriterien

AWO-Gesundheitsforum thematisiert zukünftige Gesundheitsversorgung im Landkreis

Von: Ursula Gallmetzer

Thomas Lippmann (stehend), Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, erläuterte die Zukunftsstrategie und erklärte die Notwendigkeit eines Zentralkrankenhauses. © Gallmetzer

Landkreis – Wie sieht die zukünftige Gesundheitsversorgung im Landkreis aus? Darüber wurde beim Gesundheitsforum des AWO-Kreisverbandes Weilheim-Schongau am vergangenen Mittwoch in Peißenberg diskutiert. Gut 20 Interessierte kamen zum Vortrag, zu dem der AWO-Vorsitzende Michael Asam auch die Chefetage der Krankenhaus GmbH geladen hatte.



„Wir sind geschockt“, bedauerte Thomas Lippmann, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, die Entwicklung rund um das Bürgerbegehren (wir berichteten). Denn derzeit steht deshalb alles auf Stopp bei den Planungen der Krankenhaus GmbH. „Das sorgt für Unsicherheit bei den Mitarbeitern“, klagte der Klinikchef. Teils würden bereits angeworbene Ärzte ihre Entscheidung ob der unsicheren Lage infrage stellen: „Junge Ärzte arbeiten lieber in großen Häusern mit Rückhalt durch viele Fachrichtungen.“ Der Ausbau der Disziplinen, um Ärztenachwuchs zu gewinnen, sei daher unumgänglich und lediglich in einer großen Klinik möglich.

„Entweder ein oder kein Krankenhaus“, verdeutlichte Lippmann und ergänzte: „Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache.“ Zu dieser Erkenntnis kam auch ein Gutachten, das untersuchte, wie der Landkreis es schafft, in 20 bis 30 Jahren die Gesundheitsversorgung zu garantieren. Ziel sei es, so erklärte Lippmann, mehr Landkreisbürger dazu zu bewegen, das Angebot vor Ort zu nutzen. Denn derzeit seien es nur 42 Prozent der Menschen, die eine Behandlung nötig haben, die sich für die heimischen Kliniken entscheiden würden. Dem deutlich anhaltenden Trend zu ambulanter Versorgung soll außerdem Rechnung getragen werden, die stationäre Behandlungen dennoch als Grundversorgung erhalten bleiben.

„Unsere bisherige Strategie ist gut, aber nicht zukunftsfähig“, sprach Lippmann vor allem von Problemen, für die Schongauer Klinik noch Ärzte zu akquirieren. „Es ist derzeit ein Spagat“, berichtete Lippmann von extremen Anstrengungen aller Beteiligten. Des Weiteren seien beide Standorte zu klein. Ein Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach, der im Ernstfall wertvolle Minuten einsparen könne, sei derzeit weder in Schongau noch in Weilheim möglich.



Der Angst vor Privatisierung und Entlassungen entgegnete Lippmann: „Wir bleiben definitiv ein kommunaler Gesundheitsversorger“ – und das bei der kompletten Übernahme aller Mitarbeitenden, versprach er. Bei einer neuen, großen Klinik seien sogar noch mehr Pflegekräfte nötig. Diese sollen noch weitere Anreize bekommen, im Landkreis zu bleiben: „Wir müssen am Geld etwas machen“, konstatierte Lippmann.

Wichtige Kriterien

Die Angestellten würden auch bei der Standortwahl für eine Zentralklinik eine zentrale Rolle spielen. „Es muss dorthin, wo ich Mitarbeiter bekomme und die Patienten gut hinkommen“, nannte Lippmann wichtige Kriterien und ergänzte diese um die Möglichkeit zur flächenmäßigen Erweiterung. Die Qualität, so Lippmann, würde in einem neuen Haus definitiv weiter steigen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass die aktuell verwendeten OPs spätestens in zwölf Jahren aufgrund der Geschwindigkeit der technischen Entwicklungen erneut generalüberholt werden müssten. Eine Zentralklinik sei dann bereits auf dem neuesten Stand der Technik.



„Ich und meine Kollegen werden, wo es geht, Stimmung machen“, sprach sich auch Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhold Lang, Ärztlicher Leiter im Krankenhaus Schongau und chirurgischer Chefarzt beider Krankenhäuser, klar für ein Zentralklinikum aus. Er gab Einblicke in die prekäre Personalsituation bei den Ärzten in Schongau – gerade was den 24-Stunden-Dienst anbelangt. „Aber für solche Informationen ist das Aktionsbündnis (welches das Bürgerbegehren organisiert; Anm. d Red.) nicht zugänglich“, ärgerte sich der Mediziner. Weiter monierte er die Formulierung des Bürgerbegehrens, dessen Frage, wie ein Gast im Publikum feststellte und dafür Zustimmung erhielt, „hinterfotzig gestellt“ sei. Denn wer für ein Klinikum sei, müsse für Nein stimmen, erläuterte Lang. „Ich habe Angst, dass wir zwei Gesundheitsversorger verlieren“, befürchtet er, dass nur wenige Menschen zur Abstimmung gehen könnten, die dann aber für die nicht haltbaren zwei Kliniken stimmen. Außerdem würde durch das Bürgerbegehren und den aktuellen Zwang zum Nichthandeln viel Zeit und nicht zuletzt die bereits erkämpfte Gunst bei der bayerischen Staatsregierung verspielt.



Michael Asam ließ ebenfalls deutliche Kritik lautwerden: „Es sind Unterschriftenjäger, die Dinge behaupten, die nicht wahr sind.“ Dem schloss sich Lippmanns Stellvertreter Claus Rauschmeier, selbst ein ehemaliger Pfleger, an: „Es ist eine Aktion, die wir nicht wollen und die nicht zielführend ist“, so Rauschmeier, der mehrmals den Einsatz vieler Mitarbeiter lobte, die derzeit Aufklärungsarbeit leisten und dem Bürgerbegehren Fakten entgegensetzen würden (wir berichteten).



Sollten mehr Menschen für den Erhalt beider Kliniken stimmen, sieht der Krankenhauschef schwarz für Schongau: „Was wir letztendlich noch verantworten können, das kann man auf diesem Weg nicht beschließen.“

