Zunehmende Graffiti-Schmierereien in Murnau: Gemeinde und Bürgermeister Beuting sagen dem Vandalismus den Kampf an

Von: Antonia Reindl

Auch wenn man über Kunst streiten kann, das hier ist nicht nur verboten, sondern sieht auch noch unschön aus. © Reindl

Murnau – Wer dieser Tage durch Murnau spaziert, entdeckt mehrere Graffiti, die in diesen Fällen aber weniger Kunstwerke als Schmierereien sind.

An der Utzschneiderstraße etwa findet man eine Art Smiley oder auch schnörkelige Letter (Foto) auf Stromkästen. Am Ende der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates machte Welf Probst (FWG) auf solche Graffiti in Murnau aufmerksam. „Auf diversen“ Stromkästen seien diese in Schwarz, Rot und Gold zu finden, sagte Probst. Über Sachbeschädigungen, die mit einer „Aufkleber-Serie“ in Zusammenhang stünden, informierte Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). Eine Strafanzeige sei bereits gestellt worden. „Das lassen wir uns nicht gefallen“, betonte der Rathauschef. „Das Aussehen der Gemeinde leidet darunter.“ Er habe versucht, an einem Stromkasten das Graffiti zu entfernen, verriet Probst, aber „das Zeug kriegst du nicht mehr runter“.