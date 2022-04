Jugendliche auf Abwegen: Zwei Einbrüche in Peißenberg

Die Polizei stellte am Wochenende einige minderjährige Einbrecher. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Pilotton

Peißenberg – Sie konnten es wohl kaum erwarten, dass das Wochenende vorbei ist und sie wieder in die Schule können. Drei Jugendliche sind Sonntagnacht in die Realschule Peißenberg eingebrochen. Zudem stellte die Polizei am Freitag weitere minderjährige Einbrecher.

Eine Anwohnerin rief am Sonntag um kurz nach 2 Uhr die Polizei, da in der Realschule das Licht brannte und wie Jugendliche in sämtlichen Stockwerken und der Schule herumliefen. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an und umstellten das Gebäude. Zwei 14-Jährige und ein 12-Jähriger liefen den Beamten so quasi in die Arme. Die drei gaben an, über ein Kellerfenster in die Schule gelangt zu sein. Die Polizei vermutet, dass das Fenster zuvor absichtlich geöffnet wurde, um sich später Zutritt zu verschaffen. Das Motiv ist bislang nicht bekannt. Mit Boardmarkern wurden diverse Karten und eine Schrankwand beschmiert.

Am Freitag um etwa 12 Uhr konnte ein Spaziergänger beobachten, dass sich mehrere Jugendliche im ehemaligen Jugendzentrum im St. Georgenweg befanden und dort mit Spraydosen hantierten. Insgesamt sechs Personen im Alter von 13 bis 15 Jahren aus Peißenberg und Hohenpeißenberg konnte die Polizei ermitteln. Den Schlüssel des Gebäudes hatte einer der Jugendlichen „gefunden“, als er bereits zwei Tage zuvor eine Scheibe eingeschlagen hatte und in das Gebäude gestiegen war. Insgesamt entstand ein Sachschaden von vorläufig geschätzten 3 000 Euro.

Von Kreisbote