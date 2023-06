Zwei Schlägereien und eine Unfallflucht in Weilheim

Teilen

Ein Streit zwischen zwei jungen Männern aus Weilheim endete in einer Schlägerei. © Symbolfoto: Panthermedia/theshots.contributor@gmail.com

Weilheim – Ein 20-jähriger Weilheimer geriet am Samstagabend in gleich zwei Schlägereien.

Die erste ereignete sich gegen 17.45 Uhr im Bereich der Buchenstraße in Weilheim. Laut Polizei gerieten dort ein 19-jähriger und besagter 20-jähriger Weilheimer aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Der 20-Jährige schlug in der Folge mehrmals mit den Fäusten auf den 19-jährigen ein. Dieser wiederum erlitt hierbei diverse Verletzungen im Bereich des Kopfes, der Arme sowie der Beine und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei der weiteren Aufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 19-jährige Weilheimer, welcher alkoholisiert war, zuvor noch mit seinem schiebenden Fahrrad gegen ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug eines 58-jährigen Weilheimers gefallen war. Hierbei wurde der Heckstoßfänger leicht zerkratzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ging der 19-Jährige einfach weiter

Doch zurück zum 20-Jährigen. Bei der weiteren Aufklärung vor Ort wurde eine Streifenbesatzung noch Zeuge einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Buchenstraße. Hierbei gerieten der 20-jährige Weilheimer, welcher zuvor mit dem 19-jährigen Weilheim eine körperliche Auseinandersetzung hatte, mit einem 40-jährigen Weilheimer in Streit. Dieses Mal setzte es eine gehörige Backpfeife des 40-Jährigen, der dem 20-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Verletzt wurde er dabei nicht.