Kreisfeuerwehrverband diskutiert Probleme mit Digitalfunk: „Funktioniert nicht zuverlässig“

Rüdiger Sobotta (links) und Kreisbrandinspektor Markus Deutschenbaur (rechts) mit den geehrten Kommandanten (von links) Gerold Grimm (Peißenberg), Jürgen Haslinger (Schongau), Johann Mayr (Fischen), Erwin Brugger (Peiting), Christian Abt (Penzberg) und Robert Linder (Fronreiten). © Alfred Schubert

Der Kreisfeuerwehrverband hat bei seiner Versammlung in Polling aktuelle Probleme diskutiert. Diese gibt es unter anderem mit dem Digitalfunk. Eine App soll Abhilfe schaffen, im Ernstfall müsste unter Umständen sogar auf die alten analogen Funkgeräte zurückgegriffen werden, heißt es.

Landkreis – „Die Digitaltechnik funktioniert nicht zuverlässig“, so Martin Pape in seinem Grußwort zu Beginn der Versammlung, zu der rund 150 Feuerwehrleute aus dem Landkreis in die Tiefenbachhalle gekommen waren. Der Bürgermeister, der 30 Jahre einer der Kommandanten der Oderdinger Feuerwehr war, sieht das Problem nicht nur aus der Sicht der Feuerwehr, sondern auch aus der des Bürgermeisters einer Gemeinde mit drei Feuerwehren und 140 Aktiven. Die Umstellung auf den Digitalfunk sei teuer für die Gemeinde gewesen, verfehle aber ihr Ziel. Pape fordert: „Alarmierung muss funktionieren.“

Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta sieht bei der Umstellung des Funks ein Versagen der Politik. Politiker würden in dem Bewusstsein „wir sind gut, also sind wir nicht schuld“ leben und handeln.

Probleme mit Digitalfunk: Mögliche Lösung bietet App „FF Agent“

Eine mögliche Lösung des Problems ist die App „FF Agent“, die Kreisbrandmeister Uwe Wieland vorstellte. Mit dieser App, die nicht nur zur Alarmierung, sondern auch zur Einsatzplanung verwendet werden kann, bestehe eine weitere Kommunikationsmöglichkeit. Und für den Fall, dass bei einem sogenannten Blackout, also einem lang anhaltenden Stromausfall, auch das Mobilfunknetz nicht mehr funktioniert, kann laut Kreisbrandmeister Stefan Himml noch auf die alten analogen Funkgeräte mit Batteriebetrieb zurückgegriffen werden.

Den Blackout sieht auch Andrea Jochner-Weiß als Problem; dieser müsse, ebenso wie Hochwasser, als künftige Herausforderung der Feuerwehren gesehen werden. Die Landrätin würdigte die Leistung der Wehren als „Konstante im öffentlichen Leben“. Sie seien auch in der Pandemie stets einsatzbereit gewesen.

Gerold Grimm wird zum Ehrenkreisbrandmeister ernannt

Die Erfahrung, dass Hochwasser eine zunehmende Herausforderung für die Wehr ist, hat Gerold Grimm schon dreimal gemacht. Nicht lange nachdem er Kommandant in Peißenberg geworden war, war er beim Pfingsthochwasser für den Ammerabschnitt bis Oderding zuständig. Sechs Jahre später gab es das nächste Hochwasser am Fluss, ein Jahrzehnt später wurde Peißenberg durch die Ortsbäche überschwemmt. Für seine Verdienste wurde Grimm zum Ehrenkreisbrandmeister ernannt. Zudem wurde ihm vom Landesfeuerwehrverband das Ehrenkreuz in Gold verliehen. Anlässlich der Versammlung wurden auch die Kommandanten geehrt, die nach langer Dienstzeit aus dem Amt ausgeschieden sind.

In seinen Bericht über das abgelaufene Jahr erwähnte Sobotta neben den großen und ungewöhnlichen Einsätzen – wie dem Eisenbahnunglück bei Garmisch-Partenkirchen, dem Traktorunfall am Hohen Peißenberg, dem umgestürzten Christbaum in Penzberg und der Explosion einer Gaskartusche – auch die „Lange Nacht der Feuerwehr“, die aufgrund ihres Erfolgs am 23. September 2023 wiederholt werden soll.

Nachwuchswerbung als große Aufgabe der Feuerwehren

Zwei Verbesserungsvorschläge brachte Sobotta in diesem Zusammenhang an. Die Bahn sollte angesichts des Unglücks „die Pflege der Verkehrswege ein bisschen intensivieren“. Auch die Feuerwehr selbst könne etwas besser machen. Bei langen Einsätzen sollten Hygienewagen für die Einsatzkräfte bereitgestellt werden.

Eine große Aufgabe der 54 freiwilligen Feuerwehren im Landkreis ist die Nachwuchswerbung. Um über ihre Arbeit zu informieren und Interesse zu wecken, bieten die Feuerwehren Brandschutzerziehung im Kindergarten und in Schulen an. In den Kinderfeuerwehren in Oberhausen und Penzberg, die zusammen 54 Mitglieder haben, lernen Buben und Mädchen mehr über das richtige Verhalten bei Bränden.

Frauenanteil steigt – „Girl‘s Day“ soll noch mehr weibliche Mitglieder locken

Ein großer Teil des Nachwuchses kommt aus den 30 Jugendfeuerwehren, die besonders im Bezirk Nord stark vertreten sind. Dort haben zehn der zwölf Feuerwehren eine Jugendabteilung. Die Jugendfeuerwehren haben laut Kreisbrandmeister Günther Drobilitsch trotz der Einschränkungen nicht unter der Pandemie gelitten. Sie haben derzeit 283 Mitglieder, von denen 44 weiblich sind.

Der Frauenanteil in den Feuerwehren steigt, wie Petra Sobotta berichtete. Laut der Frauenbeauftragten gibt es derzeit im Landkreis 141 Feuerwehrfrauen und 50 Mädchen in den Jugendfeuerwehren. Petra Sobotta möchte einen „Girl’s Day“ veranstalten, um mehr weibliche Mitglieder zu gewinnen.

Eine Neuerung ist bei der Ausbildung geplant. Die Theorieausbildung soll laut Kathi Kögl verstärkt online erfolgen, wobei sich die Teilnehmer die Zeit selbst einteilen können. Wer dann einen Online-Test besteht, kann sich zur entsprechenden Praxisausbildung anmelden, die auf sechs Tage konzentriert wird. 2024 soll ein vollständiger Lehrgangskatalog mit Terminen im Internet abrufbar sein.

Von Alfred Schubert

