Wie lebt man richtig gut? Landfrauen fragen, Politiker antworten

Vollbesetzte Reihen, prominente Redner – der Landfrauentag in Raisting war nach einer langen Corona-Zwangspause wieder ein voller Erfolg. © Ruder

Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Pandemie trafen sich die Bäuerinnen aus der Region wieder zum Landfrauentag. Gäste aus der Politik sprachen darüber, was für sie „richtig gut leben“ heißt - und das ist wahrlich nicht bei allen gleich.

Raisting – Die rund 150 Frauen und Ehrengäste hatten diesmal den „Gasthof zur Post“ in Raisting für ihre Zusammenkunft ausgewählt, nachdem die Weilheimer Stadthalle wegen statischer Probleme gesperrt worden ist. „Richtig gut leben“ war das zweideutige Motto des Tags, dessen Auslegung die Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher und ihre Stellvertreterin Maria Lidl von Gästen aus der Politik erbaten.

Der Wielenbacher Bürgermeister Harald Mansi meint zum richtig guten Leben: „Da gehört gutes Essen dazu.“ Dem konnte sein Raistinger Kollege Martin Höck nicht widersprechen. Für ihn ist aber auch wichtig, „dass man in einer Gemeinschaft mit Menschen lebt, mit denen man gut auskommt“. Die Weilheimer Stadt- und Kreisrätin Brigitte Gronau meint, man lebe richtig gut, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat, um so besser, wenn man in einem Land lebe, in dem man eine gute Schulbildung bekomme und ein funktionierendes Gesundheitswesen habe.

Für die Landtagsabgeordnete Susann Enders ist das Leben richtig gut, wenn „meine Familie gesund ist“. Dass gutes Essen für viele Menschen eine Rolle spielt, sehe sie an den Likes, die sie für ihre Postings bekommt. Während 20 Klicks für ein Posting zur Politik normal seien, habe sie für einen geposteten selbstgebackenen Frankfurter Kranz 200 Likes bekommen. Der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer lebt richtig gut, wenn seine „Work-Life-Balance“ stimme.

Und wie halten es die Politiker mit dem Konsum regionaler Produkte?

Nach der philosophischen Runde kamen kritische Fragen: Wie halten es die Politiker mit dem Konsum regionaler Produkte und dem schonenden Umgang mit Fläche? Höck drückte sich um die erste Antwort mit der Begründung: „Bei mir daheim kauft die Frau ein.“ Enders kauft nicht regional ein, wenn es um Kaffee geht, weil sie einfach keinen Kaffee findet, „der in Weilheim angebaut wird“.

Bei der Frage, wie man landwirtschaftliche Fläche erhalten kann, gingen die Meinungen auseinander. Taffertshofer lehnt weitere Bautätigkeit, die von den anderen kritisch gesehen wird, nicht ab, weil es Zuzug in den Landkreis gebe, möchte aber wie Gronau keinen weiteren Straßenbau, weil dieser nur „zusätzlichen Verkehr“ produziere.

Wettbewerbssieger wurden bekannt gegeben

Anlässlich der Versammlung wurden die Sieger eines Wettbewerbs bekannt gegeben, bei dem Fotos von Schwalben gesucht wurden, um die Bedeutung von Biodiversität zu illustrieren. Rupert Siglreitmaier und Caroline Ludi belegten die ersten beiden Plätze unter den 45 Einsendungen. Klaus Papenfuß aus Wessobrunn, der zwei junge, auf Fütterung wartende Schwalben abgelichtet hatte, kam persönlich zur Preisverleihung.

Tolle Schwalbenfotos: Bei der Preisverleihung gruppieren sich (v.l.) Lisa Krötz, der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer, die stellvertretende Kreisbäuerin Maria Lidl und Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher um Klaus Papenfuß, der für sein Foto ausgezeichnet wurde. Sonja Gessler und Christian Haupt vom Landschaftspflegeverband gratulierten. © Ruder

Trotz der Corona-Pandemie machten die Landfrauen in den beiden vergangenen Jahren neben mehreren Informationsveranstaltungen auch ihre Ausflüge, wie Kreisbäuerin Sulzenbacher berichtete. Für heuer sind diese Ausflüge auch wieder geplant. Am 6. Juli steht eine Almwanderung in den Lechtaler Alpen auf dem Programm. Am 2. August starten die Landfrauen zur einer viertägigen Fahrt ins Allgäu, wo unter anderem eine Essigmanufaktur und die Werkstatt eines Glasmachers besucht werden. Anmeldungen nimmt Sulzenbacher ab sofort entgegen, sagte sie weiter.

Alfred Schubert

