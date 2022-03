Einwohnerzahlen: Welche Orte im Landkreis wachsen besonders?

Von: Stephanie Uehlein

Mit über 22.000 Bürgern ist Weilheim die einwohnerstärkste Kommune im Landkreis. Beim Bevölkerungswachstum gehört sie aber nicht zur Spitzengruppe. © Gronau/Archiv

In manchen Orten im Landkreis wächst die Einwohnerzahl überdurchschnittlich stark. Eine Gemeinde ist geschrumpft. Das ergibt ein Vergleich von Zahlen aus den Jahren 2016 und 2021.

Landkreis –Die Zahl der Einwohner ist im Landkreis Weilheim-Schongau binnen fünf Jahren um knapp 2800 nach oben geklettert. Das zeigen Berichte des Bayerischen Landesamt für Statistik. Das Wachstum von etwa 2,1 Prozent betrifft natürlich nicht alle 34 Gemeinden gleichermaßen. Spitzenreiter sind Hohenfurch und Polling mit 8,2 bzw. 8,0 Prozent. Mit minus 1,4 Prozent bildet Altenstadt das Schlusslicht.

Die von der Einwohnerzahl her größte Kommune im Landkreis ist nach wie vor die Kreisstadt Weilheim, wo am 30. September vergangenen Jahres 22 763 Menschen ihren Hauptwohnsitz hatten. Dies sind 412 mehr als fünf Jahre davor, was einem Plus von 1,8 Prozent entspricht. Das Wachstum im gesamten Landkreis war mit 2,1 Prozent etwas größer. Die Bevölkerungszahl stieg von 133.839 auf 136.612.

Unter den fünf größten Orten wuchs Peiting im genannten Zeitraum prozentual am stärksten: Die Einwohnerzahl kletterte von 11.309 auf 11.587 nach oben, was einem Plus von 2,5 Prozent entspricht.

In Penzberg dagegen wurde eine Stagnation verzeichnet. Nur zehn Menschen kamen laut Landesamt in der 16.500-Einwohner-Stadt hinzu. Im Vergleich von 2018 (16.615 am 30. September) zu 2021 sank die Einwohnerzahl sogar um 108. Neue Baugebiete dürften Penzberg allerdings in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum bescheren.

Hinter Weilheim und Penzberg ist der Markt Peißenberg – mit 12.666 Einwohnern zum Stichtag 30. September 2021 – die drittgrößte Kommune im Landkreis. Knapp dahinter belegt die Stadt Schongau mit 12.399 Menschen Platz vier.

Den prozentual größten Anstieg der Einwohnerzahl erlebten in den fünf Jahren deutlich kleinere Orte. In Hohenfurch wuchs die Zahl von 1555 auf 1682 und damit um 8,2 Prozent. Mit einem Plus von 270 Einwohnern – auf 3629 – brachte es Polling auf 8,0 Prozent. Sein Bevölkerungswachstum stellte das Klosterdorf schon vor Herausforderungen – zum Beispiel vor die Aufgabe, ausreichend Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. Anscheinend, so sagte 2017 die damalige Bürgermeisterin, Felicitas Betz, habe Weilheim einen „Speckgürtel“, der Polling als Wohnort etwas begehrter mache als andere Kommunen im Umkreis.

Genau dem landkreisweiten Durchschnitt entspricht das Wachstum in Hohenpeißenberg: Bei der Gemeinde, die am 30. September vergangenen Jahres 3853 Einwohner hatte, gab es im Vergleich zum Stichtag 2016 einen Bevölkerungszuwachs von 2,1 Prozent. Das entspricht 81 Menschen. Kontinuierlich war das Wachstum in Hohenpeißenberg allerdings nicht: Der Ort hatte Ende September 2018 schon einmal 3857 Einwohner – also etwas mehr als drei Jahre später.

Nahezu stagnierend waren die Einwohnerzahlen in Rottenbuch und Raisting, wo im genannten Fünf-Jahres-Zeitraum nur ein bzw. fünf Bewohner hinzukamen. Gering sind die Zuwächse auch in Habach (plus sieben Einwohner) und in Wessobrunn (plus neun).

Es sei darauf hingewiesen, dass es nicht nur – wie bereits erwähnt – in Penzberg und Hohenpeißenberg, sondern auch in anderen Kommunen in den fünf Jahren Schwankungen bei der Bevölkerungszahl gab. Ein Beispiel: Wessobrunn hatte am 30. September 2016 eine Einwohnerzahl von 2230, zwei Jahre später von 2270, und 2021 wurden 2239 Menschen registriert.

In Prem, der kleinsten Gemeinde im Landkreis, kamen binnen fünf Jahren 27 Einwohner hinzu. In dem Dorf wohnten 2021 am Stichtag 921 Menschen. Der Zuwachs gegenüber 2016 betrug drei Prozent und lag damit über dem Landkreis-Durchschnitt.

Mit seinem Minus steht Altenstadt beim Vergleich der Zahlen von 2016 und 2021 im Landkreis allein da. Die Einwohnerzahl des Ortes ging um 45 auf 3275 zurück, was möglicherweise damit zusammenhängt, dass in der örtlichen Kaserne die Zahl der Beschäftigen reduziert wurde.

In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Altenstadt, zu der auch Hohenfurch, Ingenried, Schwabbruck und Schwabsoien gehören, gab es allerdings von 2016 auf 2021 ein Plus von 2,9 Prozent. 8447 Einwohner wurden Ende September 2021 verzeichnet. Die VG Altenstadt ist, gemessen an der Einwohnerzahl, die größte der sieben VGs im Landkreis. Die kleinste ist – mit 3720 Bewohnern am Stichtag 2021 – die VG Rottenbuch, zu der sich das Klosterdorf mit Böbing zusammengeschlossen hat.

