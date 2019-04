ÖPNV im Landkreis: „Alpenbus“ kommt nicht aus den Startlöchern

Diskussionen im Kreistag

Das Thema „Öffentlicher Personennahverkehr“ dominiert die Debatten im Kreistag. Nicht nur der im Wahlkampf versprochene „Alpenbus“ sorgt für Diskussionen.

Landkreis – Das Thema „Öffentlicher Personennahverkehr“ dominiert derzeit die Debatten im Kreistag. Auch in der großen Haushaltsaussprache kam kaum ein Redner daran vorbei. Immer, wenn die Rede auf die Themen kam, würde von einer Verbesserung der Lage im ÖPNV im Landkreis Weilheim-Schongau gesprochen.

Wolfgang Taffertshofer (BfL/Obersöchering) meinte: „Wir müssen den ÖPNV im Landkreis Weilheim-Schongau grundlegend modernisieren. Dazu braucht es ein Verbundticket und eine bessere Vertaktung.“ Damit sei es aber nicht getan: „Wir brauchen auch dringend eine bessere Fahrgastinformation – was da geboten wird, ist vorsintflutlich.“ Wenn man von Peißenberg nach Penzberg fahren wolle, bekomme man drei Fahrpläne in die Hand gedrückt und könne dann selbst schauen, wo man bleibt, so Taffertshofer. Er stellte klar, dass das nicht allein durch einen Beitritt zum MVV zu lösen sei: „Ob wir über das Stöckchen springen, das sie uns da hinhalten, wird sich zeigen.“

Thema ÖPNV: „Problem endet nicht an der Kreisgrenze“

„Ohne ÖPNV keine Verkehrswende“, stellte Gabriela Seitz-Hoffmann (Grüne/Hohenpeißenberg) klar. Die Planung des Nahverkehrs könne nicht im Landkreis isoliert betrachtet werden, denn „das Problem endet nicht an der Kreisgrenze“. Die Ausgaben des Landkreises für den ÖPNV bezeichnete sie als „erbärmlich“. Der Landkreis Weilheim-Schongau gab im vergangenen Jahr rund 190 000 Euro für den ÖPNV aus, im benachbarten Landkreis Starnberg waren es im selben Zeitraum rund 9 Millionen Euro. Seitz-Hoffmann forderte zudem, dass das Prinzip „Schiene vor Straße“ bei der Planung berücksichtigt werde.

Selbst CSU-Fraktionschef Peter Erhard (Böbing) bezeichnete den ÖPNV als „eines der wichtigsten Themen, derer wir uns annehmen müssen.“

Nicht nur im Kreistag Thema

Doch nicht nur im Kreistag wird über die Qualität des ÖPNV gestritten. Auch die Landtagsabgeordneten Hans Urban (Grüne) und Florian Streibl (Freie Wähler) aus dem Nachbarstimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sowie Andreas Krahl aus dem Stimmkreis Weilheim-Schongau gerieten jetzt in Sachen „Alpenbus“ kräftig aneinander. Besagte Buslinie soll eine schnelle Ost-West-Verbindung zwischen Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz, Penzberg, Murnau und Weilheim schaffen. Urban unterstellte der neuen Landesregierung in dieser Frage Untätigkeit.

„Im Wahlkampf ist der ,Alpenbus‘ von Markus Söder und der damaligen Verkehrsministerin Ilse Aigner versprochen worden – besser heute als morgen. Dass ein Jahr später noch immer nicht klar ist, wie die Förderung der Staatsregierung konkret aussehen soll, ist erstaunlich“, so der Grüne Urban.

Mehr als zwei Stunden für 45 Kilometer

Dass man für die 45 Kilometer von Bad Tölz nach Weilheim mit dem Bus mehr als zwei Stunden brauche, sei angesichts des Umstands, dass man mit dem Auto einen Bruchteil der Zeit brauche, „unzumutbar“. „Wenn man das Thema nun auf die Landkreise herunterdelegiert, wird es lange dauern“, warnt Urban weiter. Krahl argumentiert ähnlich.

Florian Streibl verteidigt derweil die Linie der Landesregierung. „Die Aufgabenträgerschaft für die landkreisübergreifenden Buslinien liegt bei den Landkreisen, durch deren Gebiet die jeweilige Buslinie führt“, zitiert er Verkehrsminister Hans Reichhart. Seien sich die Landkreise einig, werde der Freistaat sie finanziell langfristig unterstützen.

