Noch geringes Angebot beim Kulturpass im Landkreis: „KinoP“ ist dabei

Mithilfe einer App können die unterschiedlichen Kulturpass-Angebote gebucht werden. © dpa

Von Andreas Jäger

Mit dem Kulturpass der Bundesregierung erhalten alle 18-jährigen Bundesbürger ein Budget von 200 Euro. Dieses können sie dann innerhalb von zwei Jahren bei Museen, Kinos, Buchhandlungen oder kulturellen Veranstaltungen einlösen. Im Landkreis ist die Anzahl an Kulturpass-Partnern bislang eher gering, für junge Lesefreunde gibt es allerdings Positives zu vermelden.

Landkreis – Jungen Menschen „den Weg in die Kultur öffnen“: So lautete das Ziel von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP), als sie im vergangenen November den sogenannten Kulturpass vorstellten. Mit diesem erhalten all jene, die heuer 18 Jahre alt wurden oder werden, ein Budget von 200 Euro natürlich nicht bar auf die Hand, sondern als Gutschein für den Besuch von Veranstaltungen, Museen, Kinos oder den Erwerb von Büchern.

Ab Mitte Mai dieses Jahres konnten sich Kulturanbieter auf der entsprechenden Internet-Plattform registrieren und dort ihre Bücher oder Eintrittskarten anbieten. Am Mittwoch durften sich jungen Erwachsenen die zugehörige App „KulturPass DE“ herunterladen und schauen, was ihre jeweilige Region kulturell zu bieten hat.

Vorerst nur Penzberger Kino dabei

Bei einigen 18-Jährigen im Landkreis Weilheim-Schongau dürfte sich beim ersten Blick auf die App jedoch ein wenig Ernüchterung breit gemacht haben: Das Angebot an Karten für Veranstaltungen, Museen oder Kinos in der Region war zum Start des Kulturpasses gering bis gar nicht vorhanden. Filmfans etwa kommen lediglich in der Region Penzberg auf ihre Kosten, denn das dortige „KinoP.“ ist bei der Kulturpass-Aktion dabei. Allerdings ist hier noch ein wenig Geduld gefragt, einen Tag vor Start des Kulturpasses ging das Kino in den Sommerurlaub, ab 29. Juni hat es dann wieder geöffnet.

Als bislang einziges Museum im Landkreis möchte sich das Buchheim Museum in Bernried an der Kulturpass-Aktion beteiligen. „Wenn ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige bei uns an der Kasse den Kulturpass vorzeigt, gewähren wir einen ermäßigten Eintrittspreis von 6,50 Euro, das ist unser Ticket für Jugendliche“, so Direktionsassistentin Susanne Vierthaler.

„BrotZeit & Spiele“ werden auch mitmachen

Zum Kulturpass-Angebot wird bald auch Veranstalter Wolfgang Ramadan dazustoßen, der seit 15 Jahren mit „BrotZeit & Spiele“ einen wichtigen Beitrag zur Kultur in zwölf oberbayerischen Städten und Gemeinden leistet, darunter sind etwa Weilheim und Peißenberg. Ramadan hat sich bisher aus Zeitmangel noch nicht auf dem Internet-Portal des Kulturpasses registriert, möchte dies aber zeitnah tun. Mit dem Kulturpass können die 18-Jährigen dann alle Veranstaltungen von „BrotZeit &Spiele“ an allen Spielorten in diesem Jahr kostenfrei besuchen. „Es ist gut, dass es so ein Angebot für die Jungen gibt“, sagt Ramadan im Gespräch mit der Heimatzeitung. Aber auch bei älteren Besuchern sei die Zahl seit Corona drastisch eingebrochen, fügt der Kulturveranstalter hinzu. Im vergangenen Jahr habe es einen Besuchereinbruch von 80 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie gegeben, heuer seien es 50 Prozent. Es dauere vermutlich noch drei Jahre, bis man wieder das normale Besucherniveau erreicht habe.

Äußerst positive Nachrichten gibt es hingegen für alle 18-jährigen Landkreisbürger, die sich für das Lesen begeistern können. So ist „Buch am Bach“ in Peiting etwa Teil der Aktion. Angeboten in der App wird quasi das ganze Bücherverzeichnis, vom Roman bis zum Sachbuch. Inhaberin Stefanie Bertram-Kempf zeigte sich im Gespräch mit der Heimatzeitung begeistert vom Kulturpass, sie sieht darin eine „Chance für den stationären Handel, um junge Leute zu erreichen und die Sichtbarkeit zu erhöhen“. Gleich zu Beginn der Registrierungsphase im Mai habe sie ihre Buchhandlung auf dem Portal angemeldet, erzählt Bertram-Kempf.

Buchhandlungen optimistisch

Eine „super Sache“ findet den Kulturpass auch Susanne Segmihler-Pye von der „Büchergalerie“ Schongau, wenngleich ihre Buchhandlung bisher noch nicht Teil der Kulturpass-Aktion ist. Dass man sich dort bereits registrieren konnte und die Aktion schon an den Start gegangen ist, habe Segmihler-Pye schlichtweg nicht mitbekommen. Als sie auf Anfrage der Heimatzeitung jedoch davon erfuhr, versicherte die Buchhhändlerin, sie werde sich „gleich um die Registrierung kümmern“.

„Selbstverständlich“ sei auch die „Buchhandlung Rupprecht“ in Penzberg Teil des Kulturpasses, betont Inhaber Johannes Rupprecht. Wie „Buch am Bach“ bietet auch Rupprecht nahezu das gesamte Bücherverzeichnis an, ausgenommen seien lediglich Schulbücher, Kalender, DVDs und E-Books. Bestellen könnten die Kulturpass-Besitzer das jeweilige Buch ganz bequem per App, die Buchhandlung kümmere sich dann um die Beschaffung, erklärt Rupprechts Mitarbeiterin Julia Schulz. Auch die Abrechnung funktioniere relativ unkompliziert über das Kassensystem.

Im Nachbarland Frankreich gebe es den Kulturpass schon länger, wie Rupprecht zu berichten weiß, und das mit Erfolg für die dortigen Buchhändler: Über 50 Prozent des Budgets sei für Bücher ausgegeben worden. Allgemein bemerkt Rupprecht in letzter Zeit, dass gerade jüngere Menschen wieder vermehrt zum Buch griffen. Das sei sogar ein „richtiger Hype“ mittlerweile, unter anderem bedingt durch das gestiegene Interesse an sogenannten Mangas oder Animes, also japanischen Comics. Aber auch der Social-Media-Trend „BookTok“ wirke sich äußerst positiv auf den Buchhandel aus, so Rupprecht, seit April gebe es dafür sogar eigene Bestseller-Listen.