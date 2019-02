Musikschüler aus Weilheim-Schongau erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Eingespieltes Duo: Sophia Streif an der Oboe und Joshua Bub am Klavier beim „Jugend musiziert“-Vorbereitungskonzert im Barocksaal im Kloster Benediktbeuern.

Regionalwettbewerb

von Marion Neumann

Musikschüler aus Weilheim-Schongau räumten bei den Regionalwettbewerben von „Jugend musiziert“ in Landsberg und Grünwald kräftig ab. 17 von ihnen dürfen sich bald beim Landeswettbewerb in Hof beweisen. Auch die Städtische Musikschule in Penzberg war erfolgreich.

Weilheim-Schongau – Ihr musikalisches Können unter Beweis gestellt haben jüngst die Klavierschüler von Eva Müller aus Wielenbach. Bei den Regionalwettbewerben von „Jugend musiziert“ in Grünwald und Landsberg erhielten einige ihrer Schützlinge eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der Mitte April in Hof stattfindet.

In der Altersgruppe (AG) IV (14/15 Jahre) waren dies Alicia Solice aus Eberfing am Klavier, die mit Antonia Brunneraus Peißenberg (aus der Klarinette-Klasse Alexandra Gruber) und Charlotte Henckelaus Uffing am Staffelsee (Violoncello-Klasse Sven Faulian) auftrat. Die Gruppe hat im Wettbewerb die Höchstpunktzahl von 25 Punkten bekommen. Charlotte Henckel erhielt zu ihrem Erfolg im Klaviertrio noch einen ersten Preis mit Weiterleitung in der Kategorie „Violoncello solo“.

Musikschüler Joshua Bub aus Wielenbach hat mit zwei verschiedenen Gruppen die Weiterleitung zum Landeswettbewerb geschafft: einmal in Grünwald in der Altersgruppe II (10/11 Jahre) in der Kategorie „Klavier-Kammermusik in der klassischen Besetzung Klavier, Violine, Violoncello“; die zweite Weiterleitung hat er in Landsberg in der Altersgruppe III (12/13 Jahre) am Klavier im Duo mit Sophia Streif aus Uffing am Staffelsee an der Oboe (Klasse Isabel Evers) erreicht.

Einen ersten Preis ohne Weiterleitung bekamen folgende Gruppen: Lilly Henning aus Tutzing am Klavier, Alicia Solice aus Eberfing (Violoncello-Klasse Graham Waterhouse) und Jacob Waterhouse aus Weßling (Violoncello-Klasse Stephan Haack) in der Altergruppe IV in Grünwald sowie das Trio Theresa Kochenbach aus Wielenbach am Klavier, Hannah Streif aus Rettenbach am Auerberg (Oboe-Klasse Isabel Evers) und Ludwig Bachmayer aus Wielenbach (Violine-Klasse Gertrud Rudhart) in der AG II beim Regionalwettbewerb in Landsberg.

Ebenfalls über erste Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb durften sich beim Regionalwettbewerb in Landsberg noch weitere junge Musiker aus dem Landkreis freuen. So überzeugten Max Günther aus Bernried (Kategorie „Mallets“, AG III), Diego Schaetz aus Bernried („Percussion“, AG III) sowie Miriam Quint aus Iffeldorf, die in der Kategorie „Viola“, AG III, und noch einmal bei „Violine“, AG III, glänzte.

Zwei weitere Musikerinnen aus der Region überzeugten in der Kategorie „Violine“, AG II: Jacqueline Quint aus Iffeldorf und Veronika Schaetz aus Bernried. In derselben Kategorie in der Altersgruppe IV erhielt Cornelia Martin aus Huglfing den ersten Preis mit Weiterleitung, ebenso wie Moritz Defregger aus Eberfing in der Altersgruppe V. Bei den Wertungen im Bereich „Zupfinstrumente, Gitarrenduo, AG II“ wurden vier Musiker mit dem ersten Preis mit Weiterleitung ausgezeichnet: das Duo Paul Neubauer und Felix Rudolph(beide aus Penzberg) sowie Ronja Streck aus Eberfing und Hannah Wagner aus Seeshaupt.

Außerdem prämiert ohne Weiterleitung wurden Maria Panin aus Penzberg am Klavier und Sarah Bartlaus Penzberg an der Querflöte (2. Preis „Duo: Klavier und Holzblasinstrument“, Altersgruppe III), Sina Natalia Grünthaler aus Böbing (1. Preis „Klavier-Kammermusik, AG II und 1. Preis „Violine“, AG III), Lukas Soller aus Penzberg am Schlagzeug (1. Preis „Percussion“, AG IB), Savannah Schaetz aus Bernried (2. Preis, „Violine“, AG IB), Manuel Quint aus Iffeldorf (1. Preis, „Violoncello“, AG IB) sowieHannah Hornauer und Julius Jung, die beide aus Seeshaupt kommen (Kategorie „Zupfinstrumente: Gitarrenduo“, AG IB).

VON ANNELIESE STEIBLI

Elf Preisträger – vier mit einer Qualifikation für die Teilnahme am Landeswettbewerb – das ist die Bilanz der Städtischen Musikschule Penzberg beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. 150 Nachwuchstalente aus den Landkreisen Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen und Landsberg hatten sich in Landsberg der Jury gestellt

Johannes Meyer, der Leiter der Musikschule, lobte die Buben und Mädchen, die trotz einiger Tiefs durchgehalten hätten und dafür nun belohnt worden seien. Er dankte auch den Lehrern, die in ihrer Freizeit zusätzliche Übungsstunden übernommen hatten, und den Eltern, die ihre Kinder immer wieder motivierten. Dritter Bürgermeister Ludwig Schmuck dankte den Preisträgern für ihren Fleiß und ihr Talent, das mit Buchgutscheinen belohnt wurde.

Drei Gitarrenduos aus der Klasse von Thomas Mucha waren zum Wettbewerb angetreten. Die Höchstpunktzahl in der Altersklasse IB erhielten Hanna Hornauer und Julius Jung. Allerdings sind die beiden noch zu jung für den Landeswettbewerb in Hof, der Mitte April stattfindet. Dorthin fahren aber Paul Neubauer und Felix Rudolph sowie Ronja Streck und Hannah Wagner, alle in der Altersgruppe II. Die zwölfjährige Vivian Hloch bestritt den Regionalwettbewerb mit dem Akkordeon in Grünwald und holte sich dort mit einem 15-minütigen Vorspiel den Sieg in der Altersgruppe III. Manuel Quint (8) aus der Klasse von Johannes Fischer erspielte mit dem Violoncello ebenfalls den ersten Platz. Der gleichaltrige Lukas Soller aus der Percussion-Klasse von Josef Baudisch schaffte mit Marimbaphon und Schlagzeug 24 von 25 Punkten und kam ebenfalls auf Rang eins. Den zweiten Preis gab es für Maria Panin (Klavier) und Sarah Bartl (Querflöte), die von Christine Günther und Hildegard Becher-Meyer unterrichtet werden und als Duo „Klavier und ein Holzblasinstrument“ angetreten waren.