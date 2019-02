Kupfermuseum Fischen: Stiftung sauer auf Tutzing

Lange führten Verhandlungen ins Nichts

von Christoph Zempel schließen

Verhandlungen über den „Andechser Hof“ führten lange ins Nichts. Inzwischen hat das Kloster Andechs den Hof verkauft – zum Unmut der Stiftung Kupfermuseum in Fischen.

Tutzing/Fischen – Es ist ein Junitag im vergangenen Jahr, als der Tutzinger Gemeinderat Georg Schuster und seine Frau Kornelia den Zuschlag für den Andechser Hof in Tutzing erhalten. Erst vor wenigen Wochen haben sie ein Konzept für Abriss und Neubau des Hofes vorgestellt. Jahrelang hatte die ehemalige Gaststätte zuvor leer gestanden, alle Verhandlungen, die das Kloster Andechs als Eigentümer und die Gemeinde Tutzing führten, scheiterten. Nun stellt sich heraus: Schon 2013 gab es einen Interessenten, der gern zugeschlagen hätte: Die Stiftung Kupfermuseum. Die Familie um Kunsthändler Siegfried Kuhnke, die das Kupfermuseum in Fischen am Ammersee führt. „Nach Schließung der Gaststätte 2013 haben wir uns beim Kloster Andechs als Käufer des Hauses beworben“, sagt Madlon von Kern, Vorstand der Stiftung. Gern wäre man mit dem Kupfermuseum, das in Fischen steht, nach Tutzing umgezogen, denn die Verkehrsanbindung in Pähl sei zu ungünstig für Besucher.

Dreierlei habe man in Aussicht gestellt: eine denkmalgerechte Renovierung, einen musealen Bereich und angemessene Museumsgastronomie. „Und wir haben mehr als eine Million Euro geboten“, sagt von Kern. Doch damals sei ihnen abgesagt worden. Grund: Dass der Hof zum Verkauf stehe, sei nicht aktuell. Einige Zeit später wurde es aktuell. Immer wieder war von einem Münchner Investor die Rede, der das Objekt gern gekauft hätte. Mitte 2017 scheiterten die Verhandlungen.

Das sagt der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit

Aber warum ist das Kloster Andechs nicht wieder auf die Stiftung zugegangen? „Wir hatten so viele Interessenten. Die müssen wir gleichbehandeln. Und wir haben ihnen versprochen, nicht zu verbreiten, wer aus welchen Gründen nicht zum Zuge gekommen ist“, sagt Martin Glaab, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Eines lässt er jedoch durchblicken: Bei den Schusters habe ihnen gut gefallen, dass sie fest verwurzelt sind in Tutzing und deshalb Struktur und Bedingungen vor Ort gut kennen würden.

Im Sommer 2018 erfährt die Stiftung, dass das Anwesen verkauft wurde. Madlon von Kern sagt, sie habe daraufhin bei Kornelia Schuster angerufen. „Im Gespräch erfuhren wir, dass der Kauf noch nicht in trockenen Tüchern sei, da die Gemeinde Tutzing von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen würde.“ Also bewirbt sich die Stiftung Kupfermuseum bei der Gemeinde als Käufer und Partner für den Andechser Hof. Doch die Bewerbung bleibt unbeantwortet. Der Verkauf ist zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen.

Auch interessant: Radom-Förderverein vermisst Anerkennung.

Ärger über ignorierte Bewerbung

Das wirft die Frage auf, warum das Kupfermuseum sich nicht früher – nach den gescheiterten Verhandlungen 2017 – erneut beworben hat. „Es gab damals gesundheitliche Probleme in der Familie, da hatte anderes Vorrang“, sagt Madlon von Kern. Zwar habe man den Andechser Hof Jahrelang weiter auf dem Schirm gehabt, aber man sei davon ausgegangen, dass man sich bei ihnen melden würde, wenn der Hof zum Verkauf stehe. „Da muss man dem Kloster große Vorwürfe machen“, sagt sie.

Ebenso ärgert sie sich, dass die Gemeinde ihre Bewerbung ignoriert habe. Mehrmals habe man versucht, Bürgermeisterin Marlene Greinwald zu erreichen und zur Rede zu stellen. „Mehrmals wurden wir von der Sekretärin abgewimmelt“, sagt sie. Greinwald habe sich jedoch später dafür entschuldigt. Dennoch stößt ihr sauer auf, was nun aus dem Hof wird: „Der Neuentwurf ist ziemlich scheußlich.“ Es soll eine neue Gaststätte mit bayerisch-österreichischer Küche und einem Biergarten für 240 Personen werden. Wohnungen und Arztpraxen sollen in einem weiteren Gebäude entstehen. Von Kern findet das uninspiriert. Das Kupfermuseum, sagt sie, hätte ein touristischer Anziehungspunkt im Ort werden können. Warum man einen Investor und eine engagierte Familie übergehe, erschließt sich ihr nicht. Auch findet sie, dass das alte Gebäude unter Denkmalschutz stehen müsste. „Ein so schönes, altes Haus mit respektabler Lüftl-Malerei.“ Sie habe mit Leuten vom Denkmalschutz gesprochen, die ihr gesagt hätten, dass man das Gebäude durchaus hätte unter Denkmalschutz stellen können.

Für die Stiftung geht die Suche weiter

Dass nun Familie Schuster den Zuschlag bekommen hat, empfindet sie als Skandal. „Er ist ein reiner Geschäftsmann, der dort seinen Reibach gemacht hat.“ Auch von anderer Seite hat es Ärger gegeben. Nach Vorwürfen eines anonymen Tutzinger Gemeinderats, Schuster habe Insiderwissen benutzt, hat dieser Strafanzeige gestellt. Madlon von Kern weiß indes: „Es ist ums Eck, auch wenn es sehr schade ist.“ Für die Stiftung geht die Suche nach einem geeigneteren Ort fürs Museum derweil weiter.

cz

Lesen Sie auch: Peißenberg: Diskussion am „Tatort Tiefstollenhalle“.

Seeshaupt: Münchnerin rauscht ungebremst über Kreuzung: Autofahrer kracht frontal in ihren Wagen.