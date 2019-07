Badesteg-Debatte tobt weiter: So unterschiedlich reagieren die Kommunen im Landkreis

Thema beschäftigt auch Bayerischen Gemeindetag

In Weilheim sind die Steg-Sperrung am Dietlhofer See aufgehoben – doch in anderen Kommunen im Landkreis sorgen Haftungsfragen an Badeseen weiter für Diskussionen.

Landkreis – Auf dem Erholungsgelände Aidenried am Ammersee bei Fischen/Aidenried gibt es keine Steg-Sperrung – und so wird es laut dem Pähler Bürgermeister Werner Grünbauer auch bleiben. „Das Badefloß kommt jetzt auch wieder ins Wasser“, sagt er, „bisher war das nicht möglich, da erst Schwemmgut entfernt werden musste.“ Für den Steg und das Floß sei eine „Gefährdungsbeurteilung“ vorgenommen worden. „Das Restrisiko nehme ich in Kauf“, sagt er.

Gedanken zum Thema Haftung hat sich auch Bürgermeister Thomas Feistl in Oberhausen gemacht. Am Oberhauser Badeweiher gibt es zwei Stege, die ins Wasser führen sowie eine „Einstiegshilfe für beeinträchtigte Personen“, erklärt er. Generell werde die Badestelle nicht als Naturbad kategorisiert. „Haftungstechnisch sind die Gefahren eher gering“, sagt Feistl, „aber ausschließen lässt sich so etwas wohl nie.“

Darum war die Steg-Sperrung in Seeshaupt am Starnberger See nie Thema

Die Frage, ob ein Badesteg gesperrt wird oder nicht, hat sich für die Gemeinde Seeshaupt am Starnberger See nie ergeben, wie Bürgermeister Michael Bernwieser erläutert: „Wir haben als Gemeinde gar keinen Steg.“ Für den Badesteg am „Lido“ hat sich die Gemeinde lediglich ein öffentliches Betretungsrecht gesichert. Dieser Steg am Starnberger See ist kein Gemeindeeigentum.

Auch in Hohenpeißenberg gibt es keinen Steg, der in den dortigen Badesee führt. Was die übrige Infrastruktur dort angeht, hat sich Bürgermeister Thomas Dorsch dazu entschlossen, nicht auf das Gerichtsurteil zu reagieren und sogar noch einen Handlauf für Senioren in den See angebracht.

An den Penzberger Badeseen möchte man dagegen auf Nummer sicher gehen. Die Stege am Kirnberger Weiher auf Gut Hub und am Eitzenberger Weiher sind momentan gesperrt, sollen aber spätestens Mitte Juli wieder zugänglich sein. Derzeit wird ein Sicherheitskonzept erarbeitet: Dazu hat die Stadt einen Experten für kommunales Haftpflichtrecht zu Rate gezogen.

Aus versicherungstechnischen Gründen verzichtet derzeit auch die Gemeinde Böbing auf das Floß im Lugenauer See. „Wir arbeiten daran, haben aber noch keine Lösung gefunden“, sagt Bürgermeister Peter Erhard.

„Riesenthema“ im Bayerischen Gemeindetag: Verständnis für Sperrungen an Badeseen

Verständnis für jene Kommunen, die Stege sperren, um juristische Prüfungen vorzunehmen, hat Wilfried Schober, Pressesprecher des Bayerischen Gemeindetags. Zahlreiche Gemeinden hätten sich bereits mit Fragen an den Verband gewandt. „Die Diskussion begann vor einigen Monaten ganz schleichend – und wurde dann schnell zu einem Riesenthema“, sagt er.

In der Gesellschaft würde mittlerweile eine „Vollkaskomentalität“ herrschen, der Trend ginge bei Unfällen hin zur Klage. „Das führt dann zu solchen Exzessen“, sagt er. Gerade jetzt, wo langsam der Kommunalwahlkampf beginne, würde sich kein Bürgermeister vorwerfen lassen wollen, sorglos zu sein, so Schober weiter. Dass Gemeinden Anlagen an Badeseen nun überprüfen würden, hält er für wichtig.

