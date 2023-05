Maibaum-Aufstellen: Impressionen aus dem Landkreis

In Dürnhausen packten zahlreiche Männer aus dem Ort mit an, als es am Montag galt, den 36 Meter langen Maibaum aus reiner Muskelkraft und mit Hilfe von Schwalben Stück für Stück weiter in die Senkrechte zu bringen. Lediglich zur Sicherung des Baumes war ein Kran im Einsatz. Stifter der Fichte ist Felix Rohsmann.

© Seliger