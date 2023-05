Neuer Rad- und Gehweg in Peißenberg: Mehr Sicherheit, weniger Asphalt

Von: Bernhard Jepsen

Schnipp, schnapp und der Radweg ist offiziell für den Verkehr freigegeben. Frank Zellner (Bildmitte mit schwarzer Jacke) mit Gemeinderäten, Rathausmitarbeitern, Planern sowie Vertretern vom RVO und Bauhof. Zuschüsse von 836 600 Euro © jepsen

Es ist geschafft: Nach über einem Jahr Bauzeit wurde am vergangenen Freitag der neue kombinierte Geh- und Radweg an der Westseite der Schongauer Straße zwischen den Einmündungen „Sulzer Straße“ und „Stadelfeld“ offiziell für den Verkehr freigegeben. Bei der Zeremonie wurde die infrastrukturelle Bedeutung des Projekts betont.

Peißenberg – Er ist exakt 685 Meter lang und inklusive Schutzstreifen sowie Einfriedungen 3,50 Meter breit. Er hat etwas mehr als 1,2 Millionen Euro gekostet, und er ist in der Bevölkerung nicht unumstritten: Die Rede ist vom neuen kombinierten Geh- und Radweg an der Schongauer Straße im Bereich der Ortsmitte. In den sozialen Medien wird über das Projekt ordentlich gelästert. Da ist unter anderem von „Schwachsinn“, „Katastrophe“ oder „Steuergeldverschwendung“ die Rede. Bereits in der Bauphase hatte ein örtlicher Spediteur seinen Unmut im Rathaus kundgetan. Allerdings: Die Praxis hat gezeigt, dass die Schleppkurven an den Fahrbahnverengungen am Max-Biller-Haus und an der Agip-Tankstelle funktionieren.

Bei der offiziellen Verkehrsfreigabe skizzierte Bürgermeister Frank Zellner (CSU) den Sinn und Zweck des kombinierten Geh- und Radwegs. Die Route würde eine durchgängige Radwegeverbindung von der Ortsmitte via Stadelfeld zu den südwestlichen Ortsteilen und Richtung Hochreuth schaffen. „Es ist ein wichtiger Schritt für das Fahrradfahren in Peißenberg“, erklärte Zellner: „Wir fördern damit das Rad als nachhaltige und umweltbewusste Alternative für Leute, die es als Berufspendler oder für andere alltägliche Wege nutzen möchten.“

Ab sofort sind Radler deutlich sicherer unterwegs

Bislang führte an der Westseite der Schongauer Straße nur ein schmaler Gehweg zwischen Alter und Neuer Bergehalde hindurch. Im Bereich „Kaufland“ schrumpfte die Breite auf gerade einmal 1,50 Meter. Rein verkehrsrechtlich hätten auf dem Weg gar keine Radler fahren dürfen. Durch den Ausbau und die neue Widmung dürfen sie es. Das Bauprojekt verfolgt aber noch weitere Ziele: Zum einen soll die Ortsdurchfahrt durch die Fahrbahnverengungen entschleunigt werden. „Wir befinden uns hier ja nicht an einer x-beliebigen Bundesstraße vor den Toren einer Stadt“, konstatierte Zellner. Zum anderen wurde die Schongauer Straße durch die Neugestaltung mit Baumpflanzungen optisch aufgewertet.

Die Aufenthaltsqualität ist also nicht nur vom Platzangebot her deutlich gestiegen. „Gerade im südlichen Bereich der Baumaßnahme wird mehr Grün und weniger grauer Asphalt zu sehen sein“, so Zellner. Auch die Infrastruktur für den ÖPNV hat sich verbessert. Drei Bushaltestellen wurden behindertengerecht umgerüstet. Außerdem gibt es zusätzliche Querungshilfen über die Schongauer Straße wie an der Einmündung zum „Bahnhofswegerl“. Zellner appellierte in seiner Ansprache zu „gegenseitiger Rücksichtnahme“. Mehr Mobilität für Fußgänger und Radler würde nicht heißen, dass man den Autoverkehr und gewerbliche Fahrten nicht mehr im Ort haben wolle. Vielmehr sei man um ein gutes Angebot für alle Nutzergruppen bemüht: „Das bedeutet, dass man aufeinander Acht gibt und die motorisierten Verkehrsteilnehmer auch mal etwas vom Gas gehen.“

1,2 Millionen Euro - das meiste kommt vom Freistaat

Eigentlich sollten der kombinierte Geh- und Radweg sowie die Umbauten an der Schongauer Straße schon einige Monate früher fertig sein. Die Baustelle sei auch „grundsätzlich gut gelaufen“, erklärte Rathausmitarbeiter Thomas Schamper am Rande der Verkehrsfreigabe. Im Abschnitt zwischen den beiden Bergehalden habe jedoch der „schlechte Untergrund“ Probleme bereitet. „Darum haben die Bauarbeiten länger gedauert“, so Schamper.

Der gemeindliche Tiefbau-Chef weiß um die Kritik am Gesamtprojekt: „Die Leute finden es nicht so gut – ich aber schon.“ Auch die Kosten hätten sich für die Gemeinde in Grenzen gehalten. Von den rund 1,2 Millionen Euro an Gesamtkosten werden satte 838 600 Euro über staatliche Gelder finanziert. „Wenn wir die Förderung nicht genommen hätten“, so Schamper, „dann wäre sie halt irgendwo anders hingeflossen.“