In Boxspringbetten schläft jeder tief und fest

Impressionen von Möbel Raab in Penzberg © Möbel Raab

Möbel Raab in Penzberg bietet Experten-Beratung und hochwertige Show-Modelle.

Penzberg – Wer ihn nicht mehr hat, weiß, wie wichtig er für das körperliche und seelische Wohlbefinden ist: der Schlaf. So viele Mythen und „Rezepte“ ranken sich um den optimalen Schlaf, den Menschen sich so sehr wünschen. „Die Lösung ist ganz einfach, denn in unseren Boxspringbetten schläft jeder tief und fest“, sagt Stefan Alt. Der Inhaber des renommierten Möbelfachgeschäftes Raab in Penzberg ist Experte für diese neue Betten-Generation, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut.

Die Modelle aus der Global Valencia Serie, die Raab bei Boxspringbetten führt, besticht neben Komfort der Extraklasse, grenzenloser Vielfalt und Optik sowie Bequemlichkeit und Funktionalität vor allem durch das „Goldene M“, dem Gütezeichen für geprüfte Möbel. Immer mehr Verbraucher legen großen Wert auf Qualität, Gesundheit und Verträglichkeit ihrer Möbel. „So werden für Global Valencia Boxspringbetten ausschließlich Massivholz-Elemente statt Spanholzplatten sowie Bio-Baumwolle statt konventionellen Stoffen verwendet“, versichert der versierte Fachmann Stefan Alt.

Spezieller Aufbau beim Boxspringbett

Der Möbel-Experte rund ums Boxspringbett erklärt seinen Kundinnen und Kunden gerne die hochwertige Zusammenstellung mit einem Blick ins Innere des Bettes. Wer den Aufbau fühlen und sehen kann, versteht, warum man bei der Entscheidung für das optimale Bockspringbett nichts dem Zufall überlassen sollte.

Ganz individuelle Zusammenstellung

Ein Boxspringbett aus dem Fachhandel ist immer ein individuell kombiniertes Modell, das sich ganz und gar an den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen des Kunden orientiert.

Wir stellen mit unseren Kunden zusammen in sechs Schritten das ganz persönliche Traumbett zusammen. Dabei werden Kopfteil, Box, Matratze, Topper, Füße und der Bezugsstoff nach Mustern aus unseren Kollektionen gewählt.

Garantierter Komfort der Extraklasse

Boxspring-Betten von Global Vanencia bieten in den Linien Basic und Comfort eine große Auswahl an gepolsterten Kopfteilen, motorisch verstellbaren Boxen, Bonell- oder Tonnentaschenfederkern-Matratzen in zwei Härtegraden sowie 15 Topper in unterschiedlichen Qualitäten, deren Bezug immer abnehm- und waschbar ist. Viele Fußvarianten, ein Schwebesockel sowie eine große Auswahl an Bezugsstoffen und Farben sind erhältlich. Ein echtes Traumbett eben! (Gabriela Königbauer)

Beratung von Experten bei Möbel Raab in Penzberg © Möbel Raab

Kontakt

Raab HOME COMPANY

Ludwig-März-Straße 17

82377 Penzberg

Telefon 08856-92760

Web: www.moebel-raab.de